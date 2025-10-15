Hầu hết ô tô ngập nước đều được chủ xe vệ sinh, tân trang rất kỹ, dù để tiếp tục sử dụng hay "bán tháo"; nhiều bộ phận thậm chí được thay mới, khiến người mua khó phát hiện. Tuy nhiên, với việc nước có khả năng len lỏi vào ngóc ngách, nhất là với xe bị ngập lâu, ngập sâu, dù được tân trang kỹ tới đâu, vẫn sẽ có những dấu hiệu để nhận biết, cần kiểm tra đúng và trúng.

Ô tô bị ngâm nước càng lâu, càng sâu thì càng có nhiều vấn đề phát sinh (Ảnh minh họa: Hải Long).

Bạn không phải thợ xe chuyên nghiệp nên không biết xem máy móc, khung gầm, hệ thống điện..., nhưng nếu chú ý kiểm tra một số chi tiết "bề mặt" thì vẫn có thể phát hiện ô tô từng bị ngập nước.

Kiểm tra mùi ẩm mốc trong khoang lái

Vì ẩm mốc là dấu hiệu nhận biết rõ nhất của ô tô ngập nước, nên các chủ xe thường cố gắng loại bỏ chúng, đặc biệt là ghế ngồi và dưới thảm sàn. Tuy nhiên, ngay cả khi xe được thay toàn bộ bọc ghế và lớp lót nội thất sau khi ngập nước thì các khe kẽ vẫn có thể bị ẩm mốc.

Sẽ khó phát hiện khi mới lên xe, nhưng nếu lái một lúc (khoảng 30 phút), có bật điều hoà mở, mùi ẩm mốc có thể sẽ xuất hiện. Một chiếc xe được xịt thơm quá mức cũng là dấu hiệu để bạn đặt dấu hỏi về việc nó từng bị ngập nước, chủ xe đang dùng mùi thơm mạnh để át đi mùi ẩm mốc.

Kiểm tra điểm cuối dây an toàn

Dây an toàn là bộ phận khó làm sạch tuyệt đối và ít chủ xe nghĩ tới việc thay mới nếu không có lý do đặc biệt. Nếu nghi ngờ ô tô từng bị ngập, hãy kéo dây an toàn ra hết cỡ. Với xe ngập nước, lớp vải bên trong dây thường bị ẩm, dính bùn hoặc bụi bẩn.

Những dấu tích ẩm mốc ở điểm cuối của dây an toàn có thể chỉ xuất hiện sau khi ô tô đã được tân trang một thời gian, nên chủ xe dễ sơ suất bỏ qua.

Điểm cuối của dây đai an toàn có dấu tích của cặn bẩn hay nấm mốc là dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng xe đã từng bị ngập nước (Ảnh: ST).

Những chi tiết mới tinh một cách đáng ngờ

Một số bộ phận được mặc định bền bỉ theo suốt tuổi đời ô tô nhưng lại mới tinh trên một chiếc xe cũ thì đó chính là dấu hiệu tố cáo xe từng bị ngập nước hoặc tai nạn nghiêm trọng, như dây an toàn, đai ốc...

Hãy kiểm tra dưới ghế ngồi, ở các vị trí bản lề kim loại và đai ốc. Ô tô ngập nước thường có nhiều vết gỉ sét hoặc bùn khô. Nếu đại lý thay toàn bộ ốc, vít mới tinh, hãy hỏi lý do, có thể họ đang che giấu việc xe từng bị ngập nước.

Tất cả sự thiếu đồng nhất về màu sắc, độ mới của các chi tiết nội ngoại thất đều đáng để đặt dấu hỏi về việc xe đã từng bị ngập nước hoặc tai nạn.

Không có hàng "ngon, bổ, rẻ" đúng nghĩa; do đó, đừng bị mức giá quá hấp dẫn của một chiếc xe trông có vẻ mới đẹp làm bạn mất cảnh giác, không kiểm tra kỹ xem xe đã từng bị ngập nước hoặc tai nạn lớn chưa.