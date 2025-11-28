Người dân TPHCM đốt lửa sưởi ấm khi nhiệt độ xuống 19 độ C

Lúc 5h, sáng 28/11, TPHCM bất ngờ đón đợt lạnh hiếm gặp khi nhiệt độ giảm còn 19 độ C. Hơi lạnh phủ khắp các tuyến đường trung tâm, người bán hàng rong phải đốt lửa sưởi ấm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngồi bên vỉa hè đường số 2, phường Thủ Đức, bà Duyên (84 tuổi, tiểu thương) co ro, hai tay ôm sát người để giữ ấm. "Hôm nay tôi ra bán lúc hơn 4h, thời tiết lạnh quá phải mặc thêm mấy lớp áo mà vẫn run", bà Duyên nói (Ảnh: Hoàng Hướng).

Người dân ra đường phải khoác thêm áo, đeo găng tay, mặc áo mưa để cản gió (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một cụ bà ngồi co ro bán vé số trên đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn) vào sáng 28/11 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Người đi đường mặc áo khoác, trùm kín đầu khi di chuyển trên đường (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Hơi lạnh bao trùm các tuyến đường trung tâm, mang đến cảm giác khác lạ cho người dân thành phố vốn quen với khí hậu nóng bức (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Lúc 6h, trên đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn), người đi xe máy phải kéo chặt khóa áo, trong khi những người lao động mưu sinh khoác thêm nhiều lớp áo để giữ ấm.

Nhiều người dân bày tỏ sự bất ngờ trước cái lạnh sâu hơn hẳn những ngày trước. "Gió lùa lúc chạy xe làm mình rùng mình mấy lần, tưởng như đang ở Đà Lạt", một người dân chia sẻ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Một tài xế giao hàng mặc thêm áo mưa để cản gió, tận dụng lớp áo này như một “lá chắn” khi nhiệt độ dưới 20 độ C (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tiết trời se lạnh khiến cả người lớn và trẻ em đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi ra đường. Người đi làm khoác thêm áo gió, quàng khăn mỏng, trong khi các em học sinh được cha mẹ cẩn thận mặc nhiều lớp áo, kéo cao khẩu trang trước khi đến trường (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dù nhiệt độ dưới 20 độ C không kéo dài, cảm giác se lạnh buổi sớm vẫn mang lại chút thay đổi dễ chịu cho nhịp sống thường nhật. Nhiều người dân đi bộ trên đường Nguyễn Du phải khoác thêm áo ấm (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Mặc áo khoác mỏng hoặc thêm lớp gió, nhiều người lớn tuổi vẫn giữ thói quen tập thể dục sớm, thong dong dọc những tán cây già ở công viên Tao Đàn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhiều bạn trẻ cho biết cái lạnh này không kéo dài, nhưng cảm giác se lạnh đầu ngày lại mang đến một trải nghiệm thú vị để cảm nhận rõ hơn sự chuyển mùa hiếm hoi của TPHCM. "Rất ít khi TPHCM dễ chịu như vậy. Tôi và nhóm bạn quyết định dậy sớm hơn để tận hưởng thời tiết mát lạnh", Thu Thảo (21 tuổi) chia sẻ khi ngồi cùng bạn bè tại một quán cà phê góc phố (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Khoảng 7h, nhiệt độ tại nhiều khu vực trung tâm vẫn giữ mức 19 độ C. Tiết trời se lạnh dự kiến duy trì thêm vài giờ trước khi nắng lên, khép lại một buổi sáng đặc biệt hiếm có đối với người dân thành phố.

Theo dự báo, nền nhiệt 19-20 độ C sẽ duy trì tại TPHCM đến hết hôm nay do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc lan xuống Nam Bộ. Từ ngày 29/11 đến 1/12, khối không khí lạnh này sẽ suy yếu, nhiệt độ TPHCM được dự báo tăng nhẹ, duy trì trên 20 độ C vào sáng và đêm (Ảnh: Khoa Nguyễn).