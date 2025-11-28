Nghệ An yêu cầu làm rõ dự án đường hàng chục tỷ đồng ì ạch

Ngày 27/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã ban hành văn bản đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của báo Dân trí liên quan đến tình trạng thi công đình trệ trên các tuyến đường thuộc huyện Tân Kỳ (cũ).

Theo văn bản, ngày 5/11, báo Dân trí đăng tải bài viết “ Đường hàng chục tỷ đồng ì ạch, dân khốn khổ giữa bùn lầy, bụi nắng”, phản ánh việc dự án nâng cấp hệ thống đường giao thông và các hạng mục phụ trợ trên các tuyến Lạt - Làng Rào, Hương Sơn - Phú Sơn và Đồng Lau - Thung Mòn được khởi công từ năm 2024 nhưng tiến độ ì ạch.

Nhà thầu phối hợp người dân đổ đất, đá tạm để khắc phục đoạn đường lầy lội, đảm bảo việc đi lại (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau hơn một năm thi công, dự án mới hoàn thiện một số hạng mục qua xã Nghĩa Hành, còn nhiều đoạn qua xã Tân Kỳ vẫn ngổn ngang, thi công dang dở, mặt đường nham nhở và sình lầy khi trời mưa. Người dân cho biết nhà thầu chỉ làm việc 3-4 tháng rồi dừng lại, khiến nhiều hạng mục chưa hoàn thiện bị mưa bão làm xuống cấp nghiêm trọng.

Các vấn đề về kỹ thuật thi công, chất lượng nền đường và trách nhiệm tiến độ thuộc Sở Xây dựng, cơ quan chủ đầu tư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cần được làm rõ để bảo đảm việc đi lại của người dân.

Văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng xác minh vấn đề báo Dân trí nêu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Căn cứ quyết định ngày 6/11/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản đến báo Dân trí.

Đồng thời, kết quả xử lý phải được báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/12.

Như Dân trí đã thông tin, dự án nâng cấp các tuyến Lạt - Làng Rào, Hương Sơn - Phú Sơn và Đồng Lau - Thung Mòn được khởi công từ năm 2024 nhưng sau hơn một năm vẫn ngổn ngang, nhiều đoạn qua xã Tân Kỳ dang dở, mặt đường sình lầy và xuống cấp.

Người dân phản ánh nhà thầu làm việc cầm chừng rồi dừng hẳn, khiến tuyến đường vốn là huyết mạch đi lại và phục vụ sinh kế bị hư hại nghiêm trọng. Những bất cập về kỹ thuật và tiến độ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư cần sớm được kiểm tra và làm rõ.