Loạt xe máy điện cốp rộng có thể thay thế Honda Vision, Lead

Mới đây, Hà Nội đã “chốt” cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực trong vành đai 1, từ 1/7/2026. Trong bối cảnh thủ đô có những bước tiến “chuyển đổi xanh”, người dân quan tâm nhiều hơn đến các mẫu xe máy điện.

Trong mảng xe máy, Honda đang là thương hiệu nắm giữ khoảng 80% thị phần, với Vision và Lead được xem là hai cái tên phổ biến nhất. Nếu tìm mua xe điện thay thế hai dòng xe tay ga này, khách Việt có một số lựa chọn dưới đây đáp ứng được hai yếu tố: cốp rộng từ 20 lít trở lên và giá dưới 40 triệu đồng.

VinFast Vero X, Feliz và Evo Grand

Là thương hiệu xe máy điện dẫn đầu thị trường, VinFast đang có nhiều sản phẩm hướng tới nhu cầu cốp rộng của người dùng. Trong đó, những cái tên sở hữu dung tích cốp ngang ngửa Honda Lead (37 lít) gồm có: Vero X (35 lít), Feliz 2025 (34 lít) và Evo Grand (35 lít).

VinFast Vero X được phát triển từ dòng Vento Neo, có giá 34,9 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Cả 3 mẫu xe máy điện này đều có thiết kế hỗ trợ hai pin, trong đó bộ pin cố định có dung lượng 2,4kWh đặt phía dưới sàn để chân; pin phụ được bán với giá 5 triệu đồng, có thể tháo lắp dễ dàng để sạc ngoài. Quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy với pin cố định là 134km, có thể nâng lên 262km khi sử dụng kèm pin phụ.

Khi lắp thêm pin phụ, dung tích cốp của VinFast Vero X, Feliz 2025 và Evo Grand đều sẽ bị thu gọn từ 34-35 lít xuống khoảng 16 lít. Tuy nhiên, con số này vẫn đủ dùng, ngang dung tích cốp của Honda Vision (18 lít).

VinFast Feliz 2025 sở hữu thiết kế quen thuộc với khách Việt, có giá bán 25,9 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Trang bị của 3 mẫu xe này khá tương đồng khi đều có đèn LED trước/sau, phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau, tuy nhiên Vero X sẽ nhỉnh hơn một chút nhờ sở hữu chìa khóa thông minh. Động cơ điện đều là dạng inhub, có công suất tối đa 2.250-2.800W (tùy sản phẩm), cho tốc độ tối đa 70km/h.

VinFast Evo Grand có giá bán dễ tiếp cận nhất trong 3 mẫu xe này, cụ thể là 21 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dat Bike Quantum S3

Với giá bán 34,9 triệu đồng, Dat Bike Quantum S3 sở hữu dung tích cốp lên tới 44 lít, gần như lớn nhất thị trường. Xe được trang bị động cơ điện có công suất 6.000W, cho tốc độ tối đa 90km/h; bộ pin đi kèm có dung lượng 4,3kWh, cho tầm hoạt động lên tới 200km sau mỗi lần sạc đầy.

Dat Bike Quantum S3 sở hữu kiểu dáng khá thể thao phù hợp với nam giới (Ảnh: Dat Bike).

Trang bị của mẫu xe này cũng có nhiều điểm đáng chú ý, như màn hình LCD, đèn LED trước/sau, phanh đĩa trước/sau, khởi hành ngang dốc, ga tự động cruise control, hỗ trợ dắt xe…

Đáng chú ý, Dat Bike Quantum S3 lắp đặt động cơ điện ở giữa xe và sử dụng hệ truyền động xích. Ưu điểm của cấu hình này là cho khả năng tản nhiệt tốt, nhưng tạo ra tiếng ồn khi vận hành ở tốc độ thấp và người dùng sẽ tốn thêm chi phí khi cần bảo dưỡng hoặc thay thế xích.

Nhờ việc để động cơ và pin xuống gầm xe, người dùng có thể để vừa hai mũ bảo hiểm 3/4 và nhiều đồ dùng khác trong cốp Quantum S (Ảnh: Dat Bike).

Honda ICON e:

Ngoài các sản phẩm xe xăng truyền thống, Honda Việt Nam đã bắt đầu tham gia lĩnh vực xe điện, với mẫu xe lắp ráp đầu tiên là ICON e:, có giá 26,9-27,3 triệu đồng tùy phiên bản, chưa bao gồm gói pin. Mẫu xe này được trang bị pin đặt ở sàn để chân có thể tháo rời dễ dàng, dung tích cốp đạt mức 26 lít.

Nếu lựa chọn mua pin cho Honda ICON e:, người dùng cần chi thêm gần 10 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khác với những mẫu xe điện trong danh sách, Honda ICON e: là sản phẩm hướng tới đối tượng khách hàng là học sinh trung học phổ thông. Xe sử dụng mô-tơ điện 1,5kW, tốc độ giới hạn ở mức 48km/h, không yêu cầu bằng lái.

Với bộ pin 30,6Ah, Honda ICON e: có phạm vi di chuyển tối đa khoảng 71km sau mỗi lần sạc đầy.

Cốp chứa đồ của Honda ICON e: có thể đề vừa một mũ bảo hiểm 3/4 và các vật dụng học tập khác (Ảnh: Honda).

Yadea Voltguard

Là một trong những thương hiệu lớn ở lĩnh vực xe máy điện, Yadea cũng có sản phẩm có thể xem là lựa chọn thay thế Honda Vision/Lead cho khách Việt, đó là mẫu Voltguard. Xe có hai phiên bản P-L và U50, đều sở hữu dung tích 20 lít, lớn hơn một chút so với Honda Vision.

Yadea Voltguard P-L có giá bán 28 triệu, trong khi phiên bản U50 có giá 36 triệu đồng (Ảnh: Yadea).

Cả hai phiên bản này đều sử dụng khối động cơ điện có công suất 1.500W, nhưng tốc độ giới hạn có sự khác biệt, lần lượt là 58km/h ở bản P-L và 63km/h ở biến thể U50. Bộ pin đi kèm đều là loại lithium 72V30Ah, nhưng tầm hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc có sự khác biệt, tương ứng là 120km và 200km.

Trang bị của hai phiên bản này khá tương đồng, đều có đèn LED trước/sau, màn hình điện tử 8,4 inch, chìa khóa thông minh, phanh đĩa trước/sau, kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng, hệ thống chống trộm…