Nhóm xe hybrid tháng 9: CR-V tăng trưởng doanh số vẫn xuống hạng

Trong tháng 8, Honda CR-V e:HEV RS lần đầu tiên bán chạy nhất nhóm xe hybrid, kể từ khi ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2023. Trong tháng 9, doanh số của mẫu xe Nhật tiếp tục tăng trưởng 2,35% nhưng không thể giữ vững vị trí số 1. Ngôi đầu đã về tay Toyota Corolla Cross.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của Toyota Corolla Cross tăng trưởng tới 37,1% trong tháng 9, đạt 303 chiếc. Kết quả đó có được chủ yếu nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của nhà phân phối, giúp giá bán thực tế của mẫu crossover này giảm 46-51 triệu đồng, tùy phiên bản.

Toyota Corolla Cross có giá bán dao động 820-905 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sự bứt phá của Toyota Corolla Cross đẩy Honda CR-V xuống vị trí thứ 2 trong tháng 9. Dù vậy, đây vẫn là một kết quả ấn tượng với một mẫu C-SUV được niêm yết ở mức 1,259 tỷ đồng, đắt ngang xe gầm cao hạng D như Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng).

Nếu xét lũy kế doanh số sau 9 tháng đầu năm, Honda CR-V chỉ có thể nằm ở vị trí thứ 4 trong nhóm xe hybrid, với tổng cộng 1.558 xe được bàn giao. Toyota Innova Cross vẫn đang giữ vị thế dẫn đầu, với 2.111 chiếc được tiêu thụ.

Vài tháng gần đây, Toyota Innova Cross Hybrid liên tục bị sản phẩm khác vượt qua, nhưng lũy kế doanh số vẫn đang tạm dẫn đầu nhóm xe xăng lai điện tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài Toyota Corolla Cross và Honda CR-V, một số mẫu xe hybrid cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng trong tháng 9 gồm có: Toyota Innova Cross Hybrid, Suzuki XL7 Hybrid và Kia Sorento HEV/PHEV.

Phần đông nhóm xe này vẫn có xu thế giảm tiêu thụ. Tuy nhiên, “sân chơi” của xe xăng lai điện vẫn hứa hẹn sẽ sôi động trong thời gian tới, với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới như BYD Seal 5, Suzuki Fronx…

Toyota Việt Nam đã xác nhận sẽ chi hơn 360 triệu USD (khoảng 9.500 tỷ đồng) nhằm nâng cấp trụ sở, và mở dây chuyền lắp ráp ô tô hybrid đầu tiên tại nhà máy ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Tuy nhiên, hãng xe Nhật chưa hé lộ thời điểm triển khai cũng như sản phẩm cụ thể.

Giới chuyên gia kỳ vọng mẫu xe hybrid đầu tiên được Toyota Việt Nam lắp ráp có thể là Yaris Cross HEV, thậm chí là Vios HEV. Mẫu sedan hạng B này tại nước ta vẫn thuộc phiên bản cũ, chưa được nâng cấp lên thế hệ mới như các nước trong khu vực (Ảnh: Headlightmag).

Hiện tại, đa phần các mẫu xe hybrid tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc, trừ Kia Sorento HEV/PHEV. Cấu hình xăng lai điện thường chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất của một dòng xe, kết hợp với yếu tố nhập khẩu khiến giá bán thường không rẻ.