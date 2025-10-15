Toyota bán cùng lúc hai thế hệ Vios ở nước này, có thể đến lượt Việt Nam

Khách hàng Philippines phải chờ hơn 3 năm mới có cơ hội tiếp cận Toyota Vios thế hệ mới nhất, và tận 5 năm để chứng kiến ô tô ăn khách nhất thị trường đón bản nâng cấp.

Đáng chú ý, Toyota sẽ bán song song thế hệ thứ 3 (Vios 2025, lắp ráp tại Philippines) và thứ 4 (Ativ - sau đây được gọi là Vios 2026, nhập khẩu Thái Lan) ở nước này, giúp đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng.

Phiên bản 1.3 E MT/CVT và 1.5 G CVT có giá 916.000-1.069.000 Peso Philippines (khoảng 423-494 triệu đồng), tương đối cạnh tranh so với đối thủ Honda City (461-526 triệu đồng khi quy đổi).

Toyota cũng mở bán biến thể hybrid 1.5 HEV CVT vừa ra mắt Đông Nam Á, giá 1.198.000 Peso Philippines (khoảng 553 triệu đồng) rẻ hơn 25% so với Yaris Cross Hybrid.

Ra mắt lần đầu vào năm 2022, Toyota Yaris Ativ (hay Vios, Ativ) đã có mặt ở 7 quốc gia Đông Nam Á (Ảnh: Simonn Ang).

Vios 2026 trông hiện đại và thanh thoát, kế thừa nhiều đường nét thiết kế từ các “đàn anh” Camry và Corolla Altis. Xe mang kiểu dáng sedan lai fastback kết hợp với loạt đường gân dập nổi, tôn thêm vẻ cứng cáp.

Ở bản khởi điểm 1.3 E, khách hàng đã nhận về mặt ca-lăng hình thang cỡ lớn, khe dẫn gió ở góc cản va, đèn pha LED thấu kính và la-zăng hợp kim 16 inch.

Đèn hậu LED, gương chiếu hậu tự động gập khi khóa cửa và bộ mâm 17 inch lớn nhất phân khúc xuất hiện từ phiên bản 1.5 G CVT.

Đặt cạnh Honda City, chiếc Toyota (dài x rộng x cao: 4.425 x 1.740 x 1.480mm, trục cơ sở 2.620mm) ngắn hơn 164mm nhưng nhỉnh hơn 20mm chiều dài cơ sở. Xe sử dụng nền tảng toàn cầu DNGA, tương tự Yaris Cross, Veloz Cross và Raize.

Phanh sau dạng đĩa và xi-nhan chạy tuần tự chỉ có trên phiên bản “xăng lai điện”, các bản còn lại dùng phanh tang trống và xi-nhan truyền thống (Ảnh: Leandre Grecia).

Bên trong, sự chênh lệch giữa 3 phiên bản xăng của Toyota Vios 2026 không nhiều. Mọi phiên bản đều sở hữu cụm đồng hồ 7 inch, màn hình cảm ứng 9 inch, điều hòa tự động, 6 loa, chìa khóa thông minh đi kèm nút bấm khởi động và cửa sổ phía ghế lái lên/xuống một chạm, có chống kẹt.

Khác biệt là ghế nỉ hai tông màu nâu-đen trên phiên bản 1.3 E và đen tuyền trên phiên bản 1.5 G CVT.

Người dùng phiên bản HEV sẽ có thêm những trang bị riêng, bao gồm phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, sạc không dây, cổng sạc USB-C ở hàng ghế trước, ghế bọc da và các chế độ lái: Bình thường, Tiết kiệm, Thể thao và Thuần điện (EV Mode).

Màn hình cảm ứng được mở rộng lên 10,1 inch, bổ sung tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Nội thất Vios 2026 được hoàn thiện chỉn chu, cứng cáp hơn Yaris Cross hay Raize, ứng dụng rộng rãi các vật liệu mềm và ốp trang trí màu đen bóng (Ảnh: Toyota).

Hãng bổ sung cửa gió điều hòa, song lại “cắt” bệ tỳ tay trung tâm và thay thế cặp cổng sạc USB-C thành USB-A.

Về khả năng vận hành, chiếc xe cỡ nhỏ chia sẻ chung hai tùy chọn động cơ với Yaris Cross là máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên (105 mã lực, 138Nm) và tổ hợp hybrid mạnh 109 mã lực gồm máy xăng 1.5L, mô-tơ điện, pin lithium-ion. Tất cả đều đi kèm với hộp số vô cấp CVT

Phiên bản 1.3 E được lắp động cơ 1.3L (97 mã lực, 122Nm), kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT.

Như xe ở Thái Lan, Vios HEV tại Philippines sở hữu gói tính năng trợ lái Toyota Safety Sense, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng trên toàn dải tốc độ, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và đèn pha thích ứng tự động.

Một số tính năng an toàn nổi bật khác còn có 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau.

Tại Việt Nam, Vios vẫn thuộc thế hệ thứ 3, được cập nhật nhỏ vào năm 2023 thay vì lên đời mới nhất như các quốc gia lân cận. Tuy vậy, loạt điểm mạnh như thương hiệu Nhật, mức giá dễ tiếp cận, chương trình ưu đãi lớn... vẫn giúp Vios thuyết phục số đông khách Việt.

Sau 8 tháng đầu năm, Toyota Vios tạm dẫn đầu phân khúc sedan hạng B với lũy kế doanh số đạt 7.204 chiếc, theo sau là Honda City (5.902 xe) và Hyundai Accent (4.629 xe) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mới đây, ông Nakano Keita, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam (TMV), xác nhận công ty sẽ chi hơn 360 triệu USD nhằm nâng cấp trụ sở, nhà máy và mở dây chuyền lắp ráp ô tô hybrid đầu tiên tại nhà máy ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).

Thời điểm triển khai và sản phẩm cụ thể còn là ẩn số, nhưng không ít người kỳ vọng Vios Hybrid thế hệ mới sẽ là cái tên được chọn, phân phối cùng lúc với bản hiện hành.

Cách làm này tương đồng với bộ đôi Innova - Innova Cross, khi hãng xe Nhật Bản lắp ráp Innova bản số sàn trong nước (mới đây đã “khai tử”) và nhập khẩu Innova Cross từ Indonesia.

Với sự đón nhận của khách Việt dành cho Yaris Cross và Veloz Cross - những mẫu xe được phát triển trên nền tảng DNGA, Toyota có cơ sở kỳ vọng Vios thế hệ mới nhất sẽ giữ vững ngôi đầu, đủ sức cạnh tranh với những mẫu SUV/CUV đồng hạng.