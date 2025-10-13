VinFast Limo Green bán vượt Xpander, cắt mạch số 1 phân khúc MPV suốt 3 năm

Theo kết quả bán hàng được VinFast và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, thứ hạng bán chạy trong phân khúc MPV trong tháng 9 có sự xáo trộn mạnh. Theo đó, VinFast Limo Green bàn giao được 2.120 xe, vượt qua con số 1.792 chiếc của Mitsubishi Xpander.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, song vẫn có phần gây bất ngờ vì "đến sớm hơn dự kiến". Lần gần nhất vị trí số 1 phân khúc MPV tuột khỏi tay Xpander là vào tháng 9/2022, khi Toyota Veloz Cross bán được 2.572 xe, vượt qua mẫu xe của thương hiệu Mitsubishi (2.416 chiếc).

Thực tế, VinFast Limo Green chính thức được bàn giao tới khách Việt từ đầu tháng 8, nhưng lô xe đầu tiên có số lượng không nhiều. Tháng 9 là lần đầu số liệu của mẫu MPV này được công khai (Ảnh: VinFast).

Mitsubishi Xpander lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2018, nhanh chóng tạo sự bùng nổ của phân khúc MPV cỡ nhỏ. Nhờ lợi thế tiên phong, Xpander liên tục là mẫu MPV bán chạy nhất nước ta trong nhiều năm, bất chấp sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới.

Tệp khách hàng lớn của Mitsubishi Xpander là những người dùng có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ. Đây cũng là nhóm khách hàng mà VinFast Limo Green nhắm đến, và sản phẩm Việt đang tạo được lợi thế cạnh tranh lớn so với đối thủ “sừng sỏ” thương hiệu Nhật.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp vào giữa tháng 9, giá tăng 1 triệu lên mức 659 triệu đồng, đi kèm một số điểm mới về trang bị (Ảnh: Ngọc Trâm).

VinFast Limo Green có giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng nhưng được miễn 100% lệ phí trước bạ. Cộng thêm một số ưu đãi nên giá lăn bánh của mẫu xe này không chênh lệch nhiều so với Xpander.

Đây là một trong những yếu tố tạo nên áp lực cho các đối thủ chạy xăng, khiến Xpander 2025 vừa ra mắt đã nhanh chóng có khuyến mại tương đương trong tháng 10, theo nhận định của giới chuyên gia.

Tiếp đến, VinFast Limo Green sở hữu kích thước ngang một mẫu MPV cỡ trung như Toyota Innova Cross, về lý thuyết mẫu xe này đem lại không gian nội thất rộng rãi hơn các mẫu MPV cỡ nhỏ. Chiều dài cơ sở của “tân binh” này lên tới 2.840mm, vượt trội so với Xpander (2.775mm).

Trang bị của VinFast Limo Green ở mức đủ dùng. Xe vẫn có màn hình trung tâm khá lớn với kích cỡ lên tới 10,1 inch (Ảnh: VinFast).

Cuối cùng, VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc đến năm 2027 cho khách mua xe, giúp những người dùng chạy dịch vụ "thỏa thích" làm kinh tế mà không tốn chi phí nhiên liệu. Đồng thời, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn xe xăng.

Chính sách này góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển dịch “xanh” tại Việt Nam. Trong nhiều tháng gần đây, những vị trí đầu bảng trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất đều thuộc về VinFast. Trong tháng 9, VF 5 tiêu thụ được 3.847 xe, VF 3 bán được 2.682 chiếc, Herio Green bàn giao 2.173 xe.

Sau màn “lấy đà” tháng 9, VinFast Limo Green đang có cơ hội giữ vị trí đầu phân khúc MPV. Vì mẫu xe Việt đến tháng 8 mới bắt đầu bàn giao, nhiều khả năng Mitsubishi Xpander vẫn sẽ duy trì được vị trí số 1 trong năm nay, do lũy kế doanh số của mẫu xe Nhật sau 9 tháng đạt 12.438 chiếc.

Theo các chuyên gia, nhìn vào thành công của các mẫu xe điện trước đó có thể nhận định cục diện phân khúc MPV tại Việt Nam từ năm 2026 sẽ rất khác. Vị thế độc tôn của Xpander nhiều năm qua đang bị đe dọa bởi một sản phẩm có lợi thế cạnh tranh đặc biệt.