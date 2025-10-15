Phân khúc sedan hạng D tháng 9: Không xe nào đạt doanh số 100 chiếc

Nửa đầu tháng 9 trùng với tháng 7 âm lịch (dịp thấp điểm thường niên), thị trường ô tô Việt Nam vẫn có xu thế tăng trưởng tiêu thụ. Tuy nhiên, “làn sóng” này lại không đến với phân khúc sedan hạng D, thậm chí không sản phẩm nào bán được 100 chiếc trong tháng 9.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Honda Accord là mẫu xe duy nhất trong phân khúc này ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng trong tháng 9, nhưng cũng chỉ bán được 5 chiếc. Kết quả này vẫn chưa đủ để giúp Accord thoát khỏi danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường.

Phân khúc sedan cỡ D còn có mẫu MG7 nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Vị trí số 1 của phân khúc sedan hạng D trong tháng 9 vẫn tiếp tục thuộc về Toyota Camry, dù doanh số của mẫu xe này giảm tới 56,5% so với tháng 8, đạt 76 xe. Trước tình hình giảm tiêu thụ, Camry được hãng xe Nhật hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 10, áp dụng cho tất cả các phiên bản.

Tháng 10 là lần đầu tiên Toyota Camry có ưu đãi từ nhà phân phối, kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 10/2024 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài Honda Accord, Kia K5 cũng góp mặt trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam với doanh số chỉ đạt 19 chiếc, giảm 9,5% so với tháng 8. Mazda6 vẫn không bán ra xe nào trong tháng 9, ghi nhận 5 tháng liên tiếp có doanh số bằng 0.

Mazda6 đang đứng trước nguy cơ ngừng bán tại Việt Nam. Cái tên này vẫn xuất hiện trên danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản nhưng phía đại lý cho biết, Mazda6 đã hết hàng từ tháng 4 (Ảnh: Đại lý Mazda).

Số liệu tháng 9 cho thấy phân khúc sedan hạng D ngày càng “kén” khách tại Việt Nam. Xu thế này bắt đầu từ năm 2023, khi thị hiếu có sự chuyển hướng rõ rệt sang những mẫu xe gầm cao; đồng thời, thị trường giai đoạn này trở đi có nhiều lựa chọn SUV hấp dẫn trong tầm giá 1-1,4 tỷ đồng, như Ford Everest.

Bên cạnh đó, ngoài Toyota Camry, những sản phẩm còn lại đều đã lâu chưa có bản nâng cấp. Honda Accord và Kia K5 lần cuối được bổ sung trang bị hoặc đón phiên bản mới đều là vào cuối năm 2021.

Từ năm 2023 trở đi, sức tiêu thụ của toàn bộ phân khúc sedan hạng D đều sụt giảm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong bối cảnh người dùng ngày càng khắt khe hơn trong trải nghiệm, những mẫu sedan hạng D đã lâu không có bản nâng cấp khó “hút” khách, khi thiết kế và trang bị đã có phần “lạc hậu”. Toyota Camry được xem là trường hợp đặc biệt khi vẫn thu hút được một tệp khách hàng nhất định, cần một mẫu sedan lịch sự và thương hiệu Nhật.