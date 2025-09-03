Loạt ô tô dự kiến ra mắt tháng 9: Có xe gầm cao giá chưa tới 400 triệu đồng

Nửa đầu tháng 9 trùng với tháng 7 âm lịch – tháng thấp điểm thường niên của thị trường ô tô Việt Nam, nhưng cuộc đua sản phẩm của các hãng xe dự kiến vẫn sẽ sôi động, với sự xuất hiện của nhiều cái tên hoàn toàn mới. Trong đó, có những sản phẩm được kỳ vọng đến từ thương hiệu Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và cả Hàn Quốc.

Lada Niva Legend

Được đưa về Việt Nam từ giữa tháng 5 với số lượng ít nhằm phục vụ mục đích đăng kiểm, có nguồn tin cho biết Lada Niva Legend có thể được ra mắt ngay trong tháng 9 cùng một số mẫu xe Lada khác. Trước mắt, chiếc Niva Legend đã bị bắt gặp tại một garage ô tô tại Hà Nội.

Lada Niva Legend được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam từ Nga. Tuy nhiên, thương hiệu này chưa chính thức hẹn ngày “lên sóng” (Ảnh: Vinh Nguyen).

Trong những chiếc Lada đã được nhập khẩu về Việt Nam, mẫu Niva Legend khơi gợi sự tò mò của người dùng nhờ mức giá dự kiến chỉ khoảng 390 triệu đồng, rẻ ngang nhiều mẫu xe hạng A như Toyota Wigo (405 triệu đồng). Tuy nhiên, thiết kế và trang bị của xe sẽ không có nhiều điểm nhấn.

Là sản phẩm mới với động cơ đạt chuẩn khí thải Euro5, thiết kế của Lada Niva Legend có phần “lỗi mốt”, gợi nhớ đến những chiếc xe thuộc thập niên 90. Trang bị của xe cũng tương đối “đơn sơ” với ghế nỉ, không có màn hình giải trí, cần số sàn, vô-lăng nhựa không có nút bấm.

Lada Niva Legend sở hữu thiết kế SUV 2 cửa nhưng vẫn có 4 chỗ ngồi, tương tự Suzuki Jimny (Ảnh: Vinh Nguyen).

Về khả năng vận hành, Lada Niva Legend được trang bị máy xăng 1.7L, đi kèm hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động hai cầu, sản sinh 83 mã lực và 129Nm.

Suzuki Fronx

Phía đại lý cho biết, Suzuki Fronx có thể được ra mắt Việt Nam ngay trong tháng 9, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Suzuki Việt Nam xác nhận.

Suzuki Fronx được định vị ở phân khúc SUV cỡ A với chiều dài 3.995mm, chiều rộng 1.765mm và chiều cao 1.550mm (Ảnh: Paultan).

Cấu hình kỹ thuật và trang bị của Suzuki Fronx dành cho Việt Nam chưa được hé lộ. Tại Indonesia, xe có 3 phiên bản: GL, GX và SGX với giá bán dao động 259-321,9 triệu rupiah (quy đổi tương đương 415-515 triệu đồng).

Khi về Việt Nam, Suzuki Fronx được kỳ vọng sẽ chốt giá niêm yết trong mức 500-600 triệu đồng. Đây cũng là khoảng giá chung của các mẫu A-SUV, như Toyota Raize đang có giá 510 triệu đồng, Hyundai Venue có giá 499-539 triệu, hay Kia Sonet khởi điểm từ 539 triệu và cao nhất lên tới 624 triệu đồng.

Nội thất của Suzuki Fronx có nhiều nét tương đồng với Swift (Ảnh: Paultan).

Về khả năng vận hành, Fronx tại Indonesia có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm cấu hình mild-hybrid. Dạng xăng lai điện nhẹ này có thể được lựa chọn dành cho thị trường Việt Nam, gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên (99 mã lực, 135Nm) kết hợp với máy phát điện tích hỗ trợ mô-men xoắn và tính năng dừng/khởi động động cơ, đi kèm bộ pin lithium-ion 12V.

Trang bị an toàn của Suzuki Fronx có điểm nhấn là gói công nghệ an toàn chủ động với một số tính năng hỗ trợ người lái như: kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh giảm thiểu va chạm…

Skoda Slavia

Là một trong hai mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam, song Skoda Slavia mãi vẫn chưa có lịch ra mắt, trong khi Kushaq đã được giới thiệu tới người dùng vào cuối tháng 6. Trong bối cảnh thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc đang đẩy mạnh doanh số bằng sản phẩm giá rẻ, có khả năng Slavia sẽ “lên sàn” ngay trong tháng 9.

Skoda Slavia được kỳ vọng sẽ có giá bán cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City (Ảnh: Skoda).

Phía đại lý chia sẻ, Skoda Slavia dự kiến được phân phối với 4 phiên bản, gồm: Active, Ambition, Style và Style (cửa sổ trời). Trong đó, biến thể Active có thể chốt giá bán dưới 500 triệu đồng, nhưng thông tin giá bán chính thức chưa được nhà sản xuất xác nhận.

Một số nguồn tin cho biết Skoda Slavia chỉ có một tùy chọn động cơ là máy xăng tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 175Nm. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

Omoda C7 và Jaecoo J6

Được trưng bày trong một sự kiện tại Hà Nội vào giữa tháng 8, có khả năng bộ đôi Omoda C7 và Jaecoo J6 sẽ được hãng xe Trung Quốc chính thức mở bán trong tháng 9. Trong đó, Omoda C7 sẽ gia nhập nhóm SUV cỡ C, với sự cạnh tranh của nhiều sản phẩm "hot" như Mazda CX-5 hay Ford Territory.

Phía đại lý chia sẻ, Omoda C7 dành cho Việt Nam sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy thuần xăng, tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn 275Nm.

Thứ hai là hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) có tên gọi Super Hybrid System (SHS) giống Jaecoo J7 PHEV. Cấu hình này gồm máy xăng, tăng áp, dung tích 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 346 mã lực.

Bộ pin đi kèm có dung lượng 18,4kWh, cho phép di chuyển tối đa 95km ở chế độ thuần điện. Khi đổ đầy một bình xăng và sạc đầy pin, Omoda C7 PHEV có tầm hoạt động lên tới 1.250km, tiêu thụ trung bình 4,89 lít/100km, theo công bố của nhà sản xuất.

Omoda C7 có thiết kế tổng thể khá tương đồng với mẫu C5 đang mở bán, nhưng lại sở hữu lưới tản nhiệt gây liên tưởng đến các dòng xe sang Lexus RX (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Jaecoo J6 là xe gầm cao thuần điện với tổng thể được thiết kế theo kiểu xe địa hình, sử dụng nhiều đường nét vuông vức. Với chiều dài 4.342mm, chiều rộng 1.926mm và chiều cao 1.741mm, mẫu xe Trung Quốc này có thể xếp vào phân khúc crossover cỡ B+, tương tự Toyota Corolla Cross.

Cấu hình chính thức của Jaecoo J6 chưa được hé lộ. Xe xuất hiện trong sự kiện trưng bày được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 385Nm.

Bộ pin đi kèm có dung lượng 69,77kWh, cho tầm hoạt động 364km sau mỗi lần sạc đầy, thử nghiệm theo tiêu chuẩn WLTC. Xe có hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa 80kW, cho phép sạc từ 30-80% pin trong 30 phút.

Jaecoo J6 dự kiến có giá khoảng 900 triệu đồng. Trong khi đó, Omoda C7 có thể được chốt giá trong khoảng 700-900 triệu đồng, theo một số nguồn tin (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Kia Sorento 2025

Từng bị bắt gặp tại một trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội vào đầu năm nhưng đến nay, Kia Sorento 2025 vẫn chưa có lịch ra mắt chính thức. Trong nhiều tháng gần đây, đời xe hiện hành vẫn liên tục có ưu đãi giảm giá sâu nhằm “xả hàng”, do đó không loại trừ khả năng phiên bản mới sẽ được giới thiệu trong tháng 9.

Kia Sorento 2025 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời với thiết kế ngoại thất được làm mới, có phần giống mẫu Carnival 2025 đã ra mắt Việt Nam (Ảnh: Kia).

Dù có ưu đãi giảm giá, sức tiêu thụ của Sorento hiện hành chỉ thuộc tầm thấp trong phân khúc SUV cỡ D. Sau 7 tháng đầu năm, lũy kế doanh số của mẫu xe Hàn Quốc mới chỉ đạt 516 chiếc, thua xa các đối thủ như Ford Everest (6.223 xe).

Chi tiết trang bị và số lượng phiên bản của Kia Sorento 2025 chưa được hé lộ, nhưng do là bản nâng cấp giữa vòng đời, nhiều khả năng mẫu xe này vẫn có các tùy chọn động cơ như phiên bản hiện hành, gồm: máy dầu 2.2L, máy xăng 2.5L và hybrid 1.6L.