Bộ phận ở chỗ khuất nhưng có chi phí thay thế gần bằng giá trị cả chiếc xe

Nếu bạn sở hữu chiếc xe bán tải Honda Ridgeline, có một bộ phận mà bạn thực sự không muốn làm hỏng: phần sàn sau. Lý do là nếu phải thay bộ phận này, bạn sẽ nhận một hóa đơn cao ngất ngưởng.

Trong danh mục phụ tùng chính hãng của Honda, phần sàn sau của xe Ridgeline 2017-2025 có giá 10.082,22 USD. Và đó mới chỉ là giá phụ tùng, chưa tính chi phí nhân công lắp đặt.

Phần sàn sau trên xe Honda Ridgeline (Ảnh: Carscoops).

Mẫu xe bán tải này có giá khởi điểm tại Mỹ là hơn 40.000 USD khi mới. Như vậy, chỉ riêng một tấm kim loại này đã chiếm khoảng 1/4 tổng giá trị xe.

Trong khi đó, một số xe Ridgeline 2017 đã qua sử dụng có giá chỉ 12.000 USD. Nếu một chiếc như vậy bị hỏng tấm sàn sau, rất có thể công ty bảo hiểm sẽ ghi nhận là xe hư hỏng toàn bộ, thay vì phê duyệt một khoản sửa chữa đắt gần bằng giá trị xe.

Một người dùng mạng xã hội Reddit không nói rõ chiếc Ridgeline của anh bị hư hỏng sàn sau như thế nào, nhưng cho biết đã tìm mua được bộ thay thế từ bãi phế liệu với giá 500 USD, và chi phí vận chuyển là 400 USD.

Có một số cửa hàng phụ tùng Honda bán phần sàn sau với giá rẻ nhất cũng là 6.593,77 USD khi mới. Đó thực sự là chi phí "không tưởng" cho một bộ phận như thế.

Bản vẽ mô tả phần sàn sau của xe Honda Ridgeline phiên bản 2027-2025 (Ảnh: Honda).

Một người dùng Reddit suy đoán rằng phần sàn sau xe có thể đắt như vậy vì nó được lấy từ một nhà cung cấp khẩn cấp, nơi mà họ có thể tự do báo giá với Honda.

Những người khác cho rằng việc thay thế sàn xe có thể không cần thiết trong trường hợp này, vì nó là bộ phận không thuộc về kết cấu xe và có thể sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn hay hiệu suất của xe.

Giá phụ tùng tăng cao đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Chúng đang góp phần khiến nhiều xe bị coi là “hư hỏng toàn bộ” sau tai nạn. Theo một khảo sát gần đây tại Mỹ, 27% số xe tai nạn đã bị xóa sổ hoàn toàn, tăng mạnh so với tỷ lệ 19% hồi năm 2018.

Chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến các chủ xe không may gặp tai nạn, mà còn làm tăng phí bảo hiểm thân vỏ, thêm một gánh nặng chi phí nữa cho người sở hữu ô tô tại Mỹ.