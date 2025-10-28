Sự việc diễn ra vào ngày 16/10 ở châu tự trị Tạng Hải Nam, thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, nhưng tuần qua video mới được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, một xe tải bị mất phanh khi đang xuống dốc, lao sang làn ngược chiều và đâm trực diện chiếc Mercedes-Maybach gắn camera hành trình.

Ô tô tải mất phanh khi xuống dốc, đâm trực diện xe Mercedes-Maybach (Video: X).

Va chạm khiến cả hai xe bị hư hỏng nặng. Chi phí sửa chữa chiếc Mercedes-Maybach dự kiến vượt quá 70-80% giá trị hiện tại của xe, nên coi như hư hỏng toàn bộ.

May mắn là người chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng. Người cầm lái chiếc ô tô con, anh Liang, nhớ lại thời điểm đó, anh không thể phản ứng gì vì mọi việc diễn ra quá nhanh.

Nguyên nhân sự việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Tình huống trên cho thấy tài xế cần có sự chuẩn bị và kỹ năng để phòng tránh nguy cơ ô tô mất phanh khi đang đổ đèo, xuống dốc.

Trước mỗi chuyến đi dài, tài xế nên kiểm tra, bảo dưỡng xe, đặc biệt chú ý hệ thống phanh, lốp...

Trên đường đi, tài xế cần kiểm soát tốc độ, tuyệt đối không giữ phanh liên tục, khiến phanh chịu áp lực rất lớn, dễ bị nóng, gây mòn má phanh, cháy phanh, mất phanh.

Lời khuyên của các tài xế lâu năm là khi đổ đèo cần sử dụng phanh động cơ bằng cách chuyển xe về số thấp, chỉ đạp phanh dứt khoát trong tình huống cần thiết, không rà phanh lâu.

Lên dốc số nào xuống dốc số đó là nguyên tắc cơ bản mà tài xế cần nắm rõ. Hầu hết xe ô tô đời mới hiện nay được trang bị hệ thống số tự động thay vì số sàn, nhưng cả hai loại xe đều được hỗ trợ chức năng phanh động cơ khi xuống dốc.

Trên xe số tự động, ngoài số D, còn có các vị trí đã được đánh số 3-2-1 hay L, S, M dùng để phanh động cơ khi xe xuống dốc.

Khi xuống dốc, đặc biệt trên đường trơn trượt, tài xế nên nhấp nhả phanh từ từ, thay vì đạp hết chân phanh, dễ dẫn tới hiện tượng bó phanh, mất lái, xe bị văng mạnh sang một bên.

Ngoài ra, việc đánh lái gấp hoặc phanh gấp ở khúc cua có thể làm xe mất cân bằng, dẫn tới nguy cơ lật.