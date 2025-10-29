BYD hé lộ hình ảnh mẫu xe điện siêu nhỏ, giá quy đổi khoảng 430 triệu đồng

Hình ảnh của Racco đã được rò rỉ trước khi mẫu xe này chính thức ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 (Japan Mobility Show).

BYD Racco nhắm vào nhu cầu di chuyển trên những con phố nhỏ hẹp của Nhật nên có thiết kế gọn gàng và phạm vi di chuyển 180km/lần sạc ở bản cao nhất (Ảnh: Y-Auto).

Thoạt nhìn, BYD Racco không đi quá xa khỏi phom dáng đặc trưng của những chiếc "kei-car" Nhật Bản, điều cũng khá dễ hiểu, bởi phân khúc này có quy định nghiêm ngặt về kích thước và tỷ lệ.

Đường viền cửa sổ và các cột hình vây cá gợi nhớ mẫu Mitsubishi eK Space thế hệ trước, trong khi đèn pha và kiểu dáng tổng thể xe lại giống Daihatsu Tanto.

Racco có phần mũi ngắn, kính chắn gió dựng đứng, cửa trượt, thân xe phẳng và phần đuôi "cụt" vuông vức gần như thẳng đứng. Cụm đèn trước và sau LED có tạo hình chữ C, đi cùng mâm hợp kim 15 inch và phanh đĩa trên cả 4 bánh - trang bị ít thấy ở các mẫu xe cỡ nhỏ.

Hình ảnh teaser chính thức của BYD Racco (Ảnh: BYD).

Mặc dù thông số kích thước của BYD Racco vẫn chưa được công bố, nhưng theo quy chuẩn kei-car tại Nhật, chiều dài không vượt quá 3.400mm, rộng 1.480mm và cao 2.000mm. Chính sự giới hạn về kích thước như vậy khiến các nhà sản xuất phải sáng tạo tối đa trong thiết kế và bố trí không gian.

Theo các nguồn tin ban đầu, BYD Racco sẽ có hai tùy chọn pin 20kWh và 40kWh, với tầm hoạt động khoảng 180km/lần sạc ở bản cao nhất.

Xe được cho là sẽ hỗ trợ sạc nhanh công suất lên đến 100kW, với bộ pin đặt dưới sàn giúp hạ trọng tâm so với xe cùng cỡ dùng động cơ xăng, từ đó tăng độ ổn định khi vào cua.

Bên trong xe có thể được trang bị màn hình kỹ thuật số cỡ lớn, hệ thống giải trí trung tâm hiện đại - điều cũng không thường thấy ở phân khúc kei-car. Ngoài ra, Racco có thể có gói hỗ trợ lái ADAS toàn diện và máy bơm nhiệt cho hệ thống điều hòa nhằm tiết kiệm năng lượng.

BYD dự kiến mở đặt cọc cho Racco vào mùa hè 2026, và xe sẽ chính thức có mặt trên thị trường không lâu sau đó. Giá khởi điểm ước tính khoảng 2,5 triệu yên (chưa tính trợ giá), tương đương khoảng 430 triệu đồng. Với mức giá này, BYD Racco sẽ cạnh tranh trực tiếp với Nissan Sakura và Mitsubishi eK X EV - hai mẫu kei-car điện phổ biến nhất hiện nay tại Nhật.

Bên cạnh Racco, BYD cũng sẽ giới thiệu thêm mẫu xe thương mại hạng nhẹ BYD T35 tại Japan Mobility Show 2025. Mẫu này có thiết kế cab-over (động cơ đặt dưới cabin), tùy chọn thùng kín hoặc thùng phẳng, và hoàn toàn chạy điện.