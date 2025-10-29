Sự thật tin hoàn trả 50% viện phí hỗ trợ người bị ảnh hưởng bão Yagi

BHXH TPHCM vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân về tình trạng các đối tượng xấu giả mạo văn bản, giấy tờ của cơ quan BHXH để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Theo BHXH TPHCM, thời gian gần đây, cơ quan này ghi nhận nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng hình thức giả mạo văn bản, giấy mời, con dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan BHXH để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đáng chú ý, một số văn bản giả mạo được thiết kế tinh vi, sử dụng phông chữ, bố cục và con dấu đỏ tương tự như mẫu văn bản hành chính thật của cơ quan BHXH, khiến người dân dễ nhầm lẫn.

Văn bản giả mạo (Ảnh: BHXH TPHCM).

Gần đây nhất, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gửi “Giấy mời” có đóng dấu đỏ và chữ ký giả mạo lãnh đạo cơ quan BHXH.

Văn bản ghi căn cứ “Nghị định 146, 188-2025” và mời người dân đến cơ quan BHXH để “được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hoàn trả 50% chi phí khám chữa bệnh do ảnh hưởng bão Yagi”.

Đặc biệt, giấy mời yêu cầu người dân mang theo căn cước công dân gắn chip, hồ sơ bảo hiểm y tế và cung cấp “mã hồ sơ cổng thông tin Bộ Y tế”.

Theo BHXH TPHCM, đây là dấu hiệu rõ ràng của hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trái phép.

BHXH Thành phố cho biết, nếu trước đây các đối tượng sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại, giả danh chuyên viên BHXH thì nay đã ngang nhiên sử dụng văn bản giả nhằm tạo uy tín để dễ dàng lừa đảo người dân. Với các văn bản giả mạo có con dấu và chữ ký y như thật khiến nhiều người mất cảnh giác.

BHXH TPHCM khẳng định: “Cơ quan BHXH không phát hành bất kỳ loại giấy mời nào theo hình thức nêu trên và không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua các số điện thoại”.

Từ tình trạng trên, BHXH TPHCM đề nghị người dân: “Tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ nguồn gốc hoặc mạo danh BHXH”.

Khi có nghi ngờ về tính xác thực của văn bản, nên liên hệ trực tiếp BHXH nơi cư trú hoặc gọi đến tổng đài 1900.9068 để được xác minh.