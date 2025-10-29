Toyota Camry hóa “xe đua” nhưng vẫn dùng máy 2.5L xăng-điện

Trong đội hình hơn 25 mẫu xe sẽ được Toyota mang đến triển lãm SEMA Show 2025 tại Mỹ, một trong những cái tên đáng chú ý là Camry GT-S Concept. Đây là tác phẩm ý tưởng đến từ bộ phận thiết kế CALTY Design Research cùng đội ngũ nghiên cứu, phát triển kỹ thuật của Toyota Mỹ.

Camry GT-S Concept được phát triển trên nền tảng của XSE AWD Hybrid - phiên bản cao cấp nhất của Camry tại thị trường Mỹ (Ảnh: Toyota).

So với phiên bản XSE AWD Hybrid, Camry GT-S Concept hầm hố và cá tính hơn đáng kể, chủ yếu nhờ vào bộ bodykit mới.

Cụ thể, xe được bổ sung mặt ca-lăng và cản trước góc cạnh, ốp sườn khí động học hai bên, cản sau cải tiến tích hợp bộ khuếch tán không khí to bản và cánh lướt gió kiểu đuôi vịt. Ống xả kép nguyên bản được thay bằng loại ống xả đơn thể thao.

La-zăng 20 inch tối màu - tăng 1 inch so với bản XSE - được bọc trong lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 chuyên dụng cho xe hiệu năng cao, kích cỡ 245/35 R20.

Màu cam Inferno Flare bắt mắt được Toyota thửa cho Camry GT-S Concept, song hành với loạt bề mặt đen bóng tương phản (Ảnh: Toyota).

Để khiến chiếc sedan cỡ trung trông “hiếu chiến” hơn nữa, Toyota đã trang bị phuộc có thể điều chỉnh (coilover), giúp hạ thấp thân xe thêm 38mm và cải thiện cảm giác lái. Dàn phanh “khủng” với đĩa thông gió 365mm đi kèm cùm 8 pít-tông phía trước, phía sau là 356mm và 6 pít-tông.

Hãng xe Nhật Bản không công bố hình ảnh về khoang lái của Camry GT-S Concept mà chỉ cho biết khu vực này gần như giống hệt Camry XSE. Khác biệt hiếm hoi là màu nội thất chủ đạo đổi từ đỏ sang đen tuyền và dây an toàn màu cam nổi bật.

Một số trang bị nổi bật bao gồm bảng đồng hồ và màn hình cảm ứng 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, hàng ghế trước chỉnh điện có tính năng sưởi ấm, 8 túi khí, camera 360 độ và gói ADAS Toyota Safety Sense 3.0.

Trên phiên bản XSE AWD Hybrid, khách hàng có thể chi tiền để nhận thêm màn hình HUD 10 inch, 9 loa JBL, tính năng thông gió hàng ghế trước và cửa sổ trời toàn cảnh (Ảnh: Toyota).

“Trái tim” của Camry GT-S Concept vẫn là động cơ “xăng lai điện” quen thuộc: máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên (184 mã lực, 221Nm), 1 mô-tơ điện 134 mã lực, 208Nm ở cầu trước và 1 mô-tơ điện 40 mã lực, 84Nm dẫn động cầu sau. Tổ hợp này sản sinh công suất kết hợp 232 mã lực, đi cùng hộp số vô cấp eCVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Thương hiệu đang bỏ ngỏ khả năng thương mại hóa Camry GT-S Concept. Theo Adam Rabinowitz - trưởng nhóm thiết kế dự án Camry GT-S Concept, Toyota sẽ ghi nhận phản hồi từ khách hàng trước khi ra quyết định chính thức.

Nếu không được sản xuất hàng loạt, các bộ phận của bản concept vẫn có thể được bán ra dưới dạng phụ kiện chính hãng (Ảnh: Toyota).

Thực tế, đây không phải lần đầu Toyota "nhá hàng" chiếc Camry thể thao hơn. Năm 2018, Toyota Camry TRD chính thức lộ diện với nhiều chi tiết nâng cấp về thẩm mỹ và khung gầm, nhưng chia sẻ chung động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên với các bản thông thường.

Tại Việt Nam, Toyota Camry (1,22-1,53 tỷ đồng) tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan hạng D, mặc cho áp lực cạnh tranh từ xe gầm cao cùng tầm giá như Ford Everest. Xe được lòng tệp khách hàng nhất định, cần một mẫu sedan lịch sự và thương hiệu Nhật.

Tuy nhiên, doanh số trong tháng 9 của đại diện nhà Toyota giảm tới 56,5% so với tháng 8. Đây dường như là một trong những lý do nhà phân phối tung ra chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 10, áp dụng cho tất cả các phiên bản.