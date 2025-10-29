Những công việc khiến đàn ông Nhật Bản khó lấy vợ

“Tôi từng hẹn hò với một nhân viên môi giới bất động sản. Anh ấy vui tính, đáng mến, nhưng lịch làm việc của chúng tôi không bao giờ trùng nhau. Ngay cả khi đi chơi, anh ấy vẫn phải nghe điện thoại từ sếp hoặc khách hàng”, chị Mariko, 46 tuổi, kể về rào cản công việc của đối tượng khi tìm người kết hôn.

Thợ làm tóc được xem là một trong những nghề khó kết hôn ở Nhật Bản (Ảnh: iStock).

Ở Nhật Bản, câu chuyện hẹn hò đôi khi không chỉ dừng ở cảm xúc mà còn bị chi phối mạnh mẽ bởi nghề nghiệp. Những lời than vãn như “anh ta làm việc suốt cuối tuần”, “anh ấy quá bận rộn”, hay “họ chẳng có tiền” đã trở thành cách nói quen thuộc khi nhắc đến những nghề được xem là “khó yêu” nhất xứ hoa anh đào.

Khái niệm “nghề khó yêu” bắt nguồn từ cuối thập niên 1990, khi các tạp chí nổi tiếng công bố danh sách “3B” – ba nghề khiến đàn ông bị phụ nữ “né tránh” trong chuyện tình cảm.

Danh sách này bao gồm nhạc công, nhân viên pha chế và thợ làm tóc. Dù thường được xem là những người có ngoại hình thu hút, phong cách và cá tính nhưng người làm những nghề này lại bị gán mác thiếu ổn định, thu nhập bấp bênh và… đào hoa.

Vài năm sau, danh sách “3B” được mở rộng thêm hai nghề mới gồm blogger (người sáng tạo nội dung) và binbo – “chàng trai rỗng túi”, dùng để chỉ những người không ưu tiên sự nghiệp, không có tài chính ổn định hoặc vẫn sống dựa vào cha mẹ. Trong mắt nhiều phụ nữ Nhật, đây là kiểu đàn ông “lãng mạn nhưng vô trách nhiệm”, khó có thể cùng xây dựng tương lai.

Các tạp chí khác cũng bình chọn ra nhóm “3S”, bao gồm chuyên viên trị liệu, lính cứu hỏa và huấn luyện viên thể thao. Dù được đánh giá là mạnh mẽ, nghiêm túc và có trách nhiệm, những người làm các công việc này lại mang tiếng đào hoa, do đặc thù công việc phải thường xuyên tiếp xúc gần gũi và làm việc thất thường, khiến đối phương dễ cảm thấy bất an.

Nhóm “3C” gồm nghề tư vấn viên, người sáng tạo nội dung và đầu bếp cũng được nhắc đến như nhóm nghề khó kết hôn. Người làm những nghề này bị nhận xét là cầu toàn, cảm xúc thất thường và sống theo nguyên tắc riêng. Đây là những đặc điểm khiến họ trở nên khó hòa hợp trong mối quan hệ tình cảm.

Trong khi đó, đàn ông Nhật cũng có những danh sách riêng về những “nghề khó lấy chồng” dành cho phụ nữ. Theo các tạp chí tại Nhật Bản, các nghề như y tá, luật sư, cảnh sát, thợ làm tóc, huấn luyện viên thể thao, nhân viên văn phòng truyền thống và tiếp viên quán bar thường khiến nam giới e dè.

Những phụ nữ làm công việc này bị cho là quá bận rộn, mạnh mẽ hoặc quá quyến rũ, những điều khiến nhiều người đàn ông cảm thấy “lép vế” hoặc thiếu tự tin khi yêu. Thậm chí, cụm từ “con gái nhà giàu chuyên nghiệp” cũng từng được đưa vào danh sách, chỉ những cô gái sống dựa dẫm và thiếu thực tế trong việc xây dựng tương lai chung.

Người làm tài xế giao hàng thường có lịch trình làm việc dày đặc, không có thời gian hẹn hò (Ảnh: iStock).

Đặc biệt, tài xế giao hàng được xem là nghề khiến cả nam lẫn nữ tại quốc gia này khó hẹn hò, kết hôn, bởi tính đặc thù của công việc.

Dù xã hội Nhật Bản ngày nay đã cởi mở hơn, những bảng xếp hạng “nghề khó yêu” vẫn phần nào phản ánh quan niệm truyền thống trong hẹn hò. Đó là nơi nghề nghiệp được xem như thước đo cho sự ổn định và đáng tin cậy. Bởi ở đất nước nơi công việc chiếm phần lớn thời gian đời người, tình yêu đôi khi không chỉ là chuyện của cảm xúc.