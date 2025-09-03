Suzuki vượt Nissan trên bảng xếp hạng toàn cầu

Việc Nissan gần đây gặp khó khăn không phải là điều bí mật. Công ty đang "quay cuồng" với các vấn đề tài chính, cắt giảm nhân sự tại các nhà máy và đối mặt với các vụ kiện tập thể liên quan đến động cơ bị lỗi. Không có gì ngạc nhiên khi doanh số bán hàng của hãng phản ánh rõ tình trạng đó.

Lần đầu tiên sau 16 năm, Nissan đã bị loại khỏi top 10 nhà sản xuất ô tô có doanh số toàn cầu cao nhất (Ảnh: Nissan).

Theo dữ liệu do công ty nghiên cứu thị trường MarketLines thu thập, Nissan đã không còn nằm trong danh sách 10 nhà sản xuất ô tô có doanh số cao nhất thế giới trong nửa đầu năm 2025. Doanh số của công ty giảm 6,0 % xuống còn 1,61 triệu xe, kém xa các tập đoàn dẫn đầu ngành, như Toyota và tập đoàn Volkswagen.

Sự sụt giảm mạnh này đã tạo cơ hội cho các nhà sản xuất ô tô BYD và Geely của Trung Quốc vượt lên. Cụ thể, BYD đạt mức tăng trưởng doanh số 33%, đứng vị trí thứ 8 trong danh sách.

Suzuki - đồng hương Nhật Bản và là đối thủ lâu năm - cũng vượt Nissan, với khoảng cách chỉ 20.000 xe, đạt doanh số 1,63 triệu xe. Đây là lần đầu tiên Suzuki vượt Nissan kể từ năm 2004.

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, Nissan báo cáo khoản lỗ 15,7 tỷ yên (khoảng 105 triệu USD), đánh dấu quý lỗ thứ tư liên tiếp. Tình hình hoàn toàn trái ngược với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty đạt lợi nhuận 28,5 tỷ yên (khoảng 191 triệu USD).

Nissan đang gặp khó khăn trên nhiều mặt trận. Tại Mỹ, doanh số vẫn trì trệ, nhưng mối lo ngại lớn hơn đến từ Trung Quốc, thị trường lớn nhất của hãng, khi doanh số đã giảm 18% trong nửa đầu năm, chỉ còn 270.000 xe. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2018, Nissan đã bán được 720.000 xe tại Trung Quốc.

Doanh số tại Nhật Bản cũng giảm 10% xuống còn 220.000 xe, mức thấp nhất kể từ năm 1993.

Mặc dù có khởi đầu khó khăn trong năm 2025, Nissan đang có những động thái táo bạo để cải tổ dòng sản phẩm của mình với hy vọng sẽ xoay chuyển tình thế trong vài tháng tới.

Tại Mỹ, công ty gần đây đã ra mắt mẫu xe điện Leaf mới, với mức giá khởi điểm khá cạnh tranh - 31.485 USD. Mẫu Kicks phiên bản mới đang trên đà tăng trưởng, với hơn 50.000 xe được bán ra trong nửa đầu năm. Theo một số nguồn tin, Nissan có kế hoạch đưa mẫu SUV địa hình mạnh mẽ Xterra trở lại.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, Nissan đã giới thiệu mẫu xe điện sedan N7 vào tháng 4, với giá khởi điểm từ 119.900 nhân dân tệ (khoảng 16.727 USD). Mẫu xe này đã có khởi đầu khá tích cực và công ty dự kiến ​​sẽ ra mắt thêm nhiều mẫu xe điện khác tại khu vực này trong tương lai gần.