Xe sang chạy điện Mercedes-Benz EQS mất giá 2,4 tỷ sau chỉ 1.500km lăn bánh

Mới đây, một chiếc ô tô điện Mercedes-Benz EQS rao bán trên sàn xe cũ tại Hà Nội với mức giá khiến không ít người bất ngờ. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, xe thuộc phiên bản 580 4Matic, sản xuất năm 2022 và đồng hồ công-tơ-mét ở mức gần 1.500km.

Chiếc này được chào bán với giá 3,56 tỷ, trong khi xe mới niêm yết giá 5,959 tỷ đồng. Như vậy ước tính mỗi km lăn bánh, chủ xe “lỗ” 1,6 triệu đồng. Người bán cho biết, đây là xe được hãng và đại lý sử dụng để khách lái thử. Được biết, sau vài ngày rao bán, chiếc xe đã được một người tại TPHCM mua lại.

Theo những người am hiểu trong ngành, trên thị trường xe cũ còn ba chiếc EQS 580 đời 2022 khác, mức giá chào bán tầm 3,58-3,65 tỷ đồng, “ODO” khoảng 15.000-16.000 km. Trong đó, hai chiếc là xe của đại lý phục vụ lái thử, một chiếc của người dùng bán lại.

Mercedes-Benz EQS là mẫu xe sang thuần điện, ra mắt lần đầu thị trường Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 (VMS), với hai phiên bản EQS 450+ và EQS 580 4Matic, giá bán lẻ lần lượt 4,839 và 5,959 tỷ đồng.

Chiếc rao bán trong bài có ngoại thất đen, mâm đa chấu 21 inch thiết kế tối ưu khí động học. Mặt ca-lăng kín tạo hiệu ứng trời sao 3D với nhiều họa tiết logo Mercedes nhỏ. Viền cản trước và hốc gió mạ crôm tăng điểm nhấn. Xe có hệ thống đánh lái bánh sau 4,5 độ.

Nâng cấp so với bản EQS 450+, mẫu EQS 580 với màn hình hyperscreen, gây ấn tượng khi có tổng kích thước lên tới 56 inch. Cụm này gồm màn hình sau vô-lăng 12,3 inch, màn hình trung tâm OLED 17,7 inch và màn hình OLED bên ghế hành khách phía trước 12,3 inch.

Do ít sử dụng, hầu hết chi tiết trong xe đều rất mới. Khoang cabin bọc da Nappa màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng màu nâu và ốp gỗ nâu nhạt vân dọc trên bảng điều khiển. Tất cả các ghế đều có chức năng chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi ấm/làm mát và massage.

Một số tiện nghi trên mẫu xe sang này gồm đèn LED viền trang trí nội thất 64 màu, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống âm thanh cao cấp Burmester 15 loa, 2 màn hình giải trí 11,6 inch cho hàng ghế sau, hệ thống lọc không khí và bụi bẩn, cửa sổ trời toàn cảnh…

Mercedes-Benz EQS 580 được trang bị hai mô-tơ điện lắp ở trục trước và sau, cho xe tổng công suất 516 mã lực, mô-men xoắn cực đại 858 Nm. Xe mất 4,3 giây để tăng tốc 0-100 km/h, tốc độ tối đa 210 km/h. Theo công bố, phạm vi hoạt động tối đa là 670 km mỗi lần sạc đầy.

Trong tầm giá với chiếc EQS 580 cũ, người dùng có thể chọn mua mới mẫu xe điện BMW i4 với giá 3,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, định vị của i4 khác với mẫu xe của thương hiệu ngôi sao ba cánh. Trừ xe VinFast, với người dùng xe thuần điện tại Việt Nam thì trạm sạc công cộng vẫn được xem là một rào cản.

Ảnh: An An