Nổi bật tuần qua: Xe đầu kéo nghi mất phanh, lao thẳng vào vách núi
(Dân trí) - Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại khoảnh khắc chiếc xe đầu kéo bất ngờ vọt lên với tốc độ cao trước khi đâm mạnh vào vách núi. Đó là một trong những tình huống giao thông nổi bật tuần qua.
Xe đầu kéo nghi mất phanh, lao thẳng vào vách núi khi đổ đèo
Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại khoảnh khắc chiếc xe đầu kéo bất ngờ vọt lên với tốc độ cao trước khi đâm mạnh vào vách núi. Không loại trừ khả năng chiếc xe đầu kéo đã bị mất phanh nên tài xế không thể giảm tốc độ.
Tín hiệu đèn giao thông như "trêu đùa" người đi đường
Đèn đỏ giao thông sau khi đếm ngược về số “0” đã liên tục chớp tắt, nhưng không chuyển sang màu xanh, khiến nhiều người lầm tưởng rằng tín hiệu đèn đã chuyển màu nên di chuyển. Chỉ một số ít người nhận ra đèn vẫn chưa chuyển xanh nên mới kịp thời dừng xe mà không di chuyển.
Tài xế giật mình đánh lái gấp tránh xe ngược chiều trên cao tốc
Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã có tình huống đánh lái gấp để tránh chiếc xe chạy ngược chiều trên cao tốc trong đêm tối. Sự việc xảy ra trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.
Cơ quan chức năng sau đó đã xử lý tài xế chiếc xe đi ngược chiều khi nhận được phản ánh của người dân.
Tài xế xe con lĩnh hậu quả vì chen vào giành đường với loạt xe container
Dù loạt xe container đang xếp hàng di chuyển, tài xế chiếc Suzuki Swift vẫn cố gắng chen vào để giành đường. Hậu quả, chiếc xe con đã bị kẹp giữa 2 xe container.
Bán tải chuyển làn vượt ẩu, suýt gây va chạm cho xe đi cùng chiều
Tài xế chiếc xe bán tải đã có tình huống chuyển làn để vượt nhưng không quan sát, buộc xe đi cùng chiều phải đánh lái gấp để tránh va chạm. Tình huống giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn.
Sau khi nhận được phản ánh của người dân, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử phạt tài xế chiếc xe bán tải này về hành vi “Điều khiển xe chuyển làn đường không đúng quy định (mỗi lần chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề)”, với mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Va chạm liên hoàn vì không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông
Tình huống va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.
Tài xế xe con lĩnh hậu quả vì tạt đầu xe container
Tài xế chiếc xe con đã có tình huống chuyển làn ẩu ngay trước mũi xe container, tạo thành một tình huống tạt đầu, hậu quả chiếc xe này đã bị xe container đẩy đi một đoạn.
Khoảnh khắc xe khách giường nằm nổ lốp trên cao tốc
Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại khoảnh khắc lốp sau của chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bị nổ, khiến phần vành lốp cạ xuống đường tóe lửa. May mắn chiếc xe giường nằm đã không bị lật nghiêng trong tình huống này.
Người đi xe máy liều lĩnh chen ngang khi xe tải đang quay đầu
Bất chấp việc chiếc xe tải đang đi lùi để quay đầu, người đi xe máy vẫn liều lĩnh chen vào phía đuôi xe để vượt hết sức nguy hiểm.
Tài xế container chuyển hướng bất cẩn, hất văng xe con
Tài xế chiếc xe container đã có tình huống chuyển hướng bất cẩn, không quan sát kỹ, dẫn đến va chạm với một chiếc xe con đi cùng chiều.
Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng, TPHCM.