Nổi bật tuần qua: Xe đầu kéo nghi mất phanh, lao thẳng vào vách núi

Xe đầu kéo nghi mất phanh, lao thẳng vào vách núi khi đổ đèo

Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại khoảnh khắc chiếc xe đầu kéo bất ngờ vọt lên với tốc độ cao trước khi đâm mạnh vào vách núi. Không loại trừ khả năng chiếc xe đầu kéo đã bị mất phanh nên tài xế không thể giảm tốc độ.

Xe đầu kéo nghi mất phanh, lao thẳng vào vách núi khi đổ đèo (Video: OFFB).

Tín hiệu đèn giao thông như "trêu đùa" người đi đường

Đèn đỏ giao thông sau khi đếm ngược về số “0” đã liên tục chớp tắt, nhưng không chuyển sang màu xanh, khiến nhiều người lầm tưởng rằng tín hiệu đèn đã chuyển màu nên di chuyển. Chỉ một số ít người nhận ra đèn vẫn chưa chuyển xanh nên mới kịp thời dừng xe mà không di chuyển.

Tín hiệu đèn giao thông khiến nhiều người “mắc bẫy” (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế giật mình đánh lái gấp tránh xe ngược chiều trên cao tốc

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã có tình huống đánh lái gấp để tránh chiếc xe chạy ngược chiều trên cao tốc trong đêm tối. Sự việc xảy ra trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Cơ quan chức năng sau đó đã xử lý tài xế chiếc xe đi ngược chiều khi nhận được phản ánh của người dân.

Tài xế giật mình đánh lái gấp tránh xe ngược chiều trên cao tốc (Video: Cục Cảnh sát Giao thông).

Tài xế xe con lĩnh hậu quả vì chen vào giành đường với loạt xe container

Dù loạt xe container đang xếp hàng di chuyển, tài xế chiếc Suzuki Swift vẫn cố gắng chen vào để giành đường. Hậu quả, chiếc xe con đã bị kẹp giữa 2 xe container.

Tài xế xe con lĩnh hậu quả vì chen vào giành đường với loạt xe container (Video: XeLike)

Bán tải chuyển làn vượt ẩu, suýt gây va chạm cho xe đi cùng chiều

Tài xế chiếc xe bán tải đã có tình huống chuyển làn để vượt nhưng không quan sát, buộc xe đi cùng chiều phải đánh lái gấp để tránh va chạm. Tình huống giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử phạt tài xế chiếc xe bán tải này về hành vi “Điều khiển xe chuyển làn đường không đúng quy định (mỗi lần chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề)”, với mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bán tải chuyển làn vượt ẩu, suýt gây va chạm cho xe đi cùng chiều (Video: Cục Cảnh sát Giao thông).

Va chạm liên hoàn vì không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông

Tình huống va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Va chạm liên hoàn vì không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông (Video: TikTok).

Tài xế xe con lĩnh hậu quả vì tạt đầu xe container

Tài xế chiếc xe con đã có tình huống chuyển làn ẩu ngay trước mũi xe container, tạo thành một tình huống tạt đầu, hậu quả chiếc xe này đã bị xe container đẩy đi một đoạn.

Tài xế xe con lĩnh hậu quả vì tạt đầu xe container (Video: Otosaigon).

Khoảnh khắc xe khách giường nằm nổ lốp trên cao tốc

Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại khoảnh khắc lốp sau của chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bị nổ, khiến phần vành lốp cạ xuống đường tóe lửa. May mắn chiếc xe giường nằm đã không bị lật nghiêng trong tình huống này.

Khoảnh khắc xe khách giường nằm nổ lốp trên cao tốc (Video: OFFB).

Người đi xe máy liều lĩnh chen ngang khi xe tải đang quay đầu

Bất chấp việc chiếc xe tải đang đi lùi để quay đầu, người đi xe máy vẫn liều lĩnh chen vào phía đuôi xe để vượt hết sức nguy hiểm.

Người đi xe máy liều lĩnh chen ngang khi xe tải đang quay đầu (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế container chuyển hướng bất cẩn, hất văng xe con

Tài xế chiếc xe container đã có tình huống chuyển hướng bất cẩn, không quan sát kỹ, dẫn đến va chạm với một chiếc xe con đi cùng chiều.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng, TPHCM.