GIA by KITA nhận danh hiệu "Nhà ở hạng sang xuất sắc" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025

Giải thưởng là sự ghi nhận cho tầm nhìn chiến lược, năng lực kiến tạo khác biệt và triết lý phát triển bền vững mà nhà phát triển dự án - KITA Group theo đuổi. Không dừng lại ở việc phát triển một dự án nhà ở cao cấp, KITA Group đã tạo nên một chuẩn mực sống tinh tế, biểu tượng đẳng cấp mới của giới thượng lưu Thủ đô.

Tọa lạc giữa trái tim trung tâm khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, một trong những khu vực có hạ tầng đồng bộ và cộng đồng quốc tế văn minh bậc nhất Hà Nội, GIA by KITA nổi bật với kiến trúc đương đại hòa quyện cùng không gian sinh thái ven sông hiếm có, biểu trưng cho phong cách sống danh gia giữa lòng Tây Hồ.

GIA by KITA được xướng tên tại hạng mục “Best Luxury Housing Development (Hanoi)” trong khuôn khổ Vietnam PropertyGuru Awards 2025 (Ảnh: KITA Group).

Với quy mô gần 22ha, ôm trọn công viên 65ha lớn bậc nhất nội đô, dự án quy tụ hơn 400 dinh thự đẳng cấp, được ví như những tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu. Từng đường nét kiến trúc được trau chuốt tinh tế, phản ánh phong cách sống chuẩn mực của tầng lớp tinh hoa.

Triết lý “Sống tinh tế - Thế danh gia” được KITA Group gửi gắm trong nhiều chi tiết, từ quy hoạch cảnh quan, thiết kế mặt tiền đến việc lựa chọn vật liệu nhằm tôn vinh giá trị sống bền vững và vị thế thượng lưu của gia chủ.

PropertyGuru Vietnam Property Awards là giải thưởng bất động sản hàng đầu khu vực, thuộc hệ thống PropertyGuru Asia Property Awards - chương trình tôn vinh những nhà phát triển, kiến trúc sư và dự án xuất sắc châu Á. Việc GIA by KITA được xướng tên ở hạng mục cao nhất của phân khúc hạng sang tại Hà Nội là minh chứng cho chất lượng vượt trội, đẳng cấp thiết kế và tầm nhìn phát triển dài hạn của KITA Group.

Dự án GIA by KITA (Ảnh: KITA Group).

Năm nay, KITA Group tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ bất động sản Việt Nam khi đồng thời được vinh danh ở ba hạng mục quan trọng, bao gồm: KITA Airport City (Cần Thơ) - “Dự án khu đô thị có kết nối giao thông xuất sắc”, GIA by KITA (Hà Nội) - Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc” và Sky Nexus (Hà Nội) - “Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc”.

Giải thưởng là minh chứng cho chất lượng vượt trội, đẳng cấp thiết kế và tầm nhìn phát triển dài hạn của KITA Group (Ảnh: KITA Group).

Giải thưởng khẳng định năng lực phát triển toàn diện, tầm nhìn chiến lược và định hướng kiến tạo giá trị sống bền vững mà KITA Group kiên định theo đuổi trên hành trình chinh phục những chuẩn mực mới của thị trường bất động sản Việt Nam.

Cùng với dấu ấn từ giải thưởng quốc tế, từ ngày 15/10, phân khu GIA22 - khu biệt thự đắt giá nhất GIA by KITA ra mắt chính sách bán hàng ưu việt, mở ra cơ hội sở hữu linh hoạt cho khách hàng. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 30% giá trị biệt thự để nhận nhà hoàn thiện, phần còn lại được giãn tiến độ thanh toán trong 36 tháng, giúp tối ưu dòng tiền trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Khách hàng thanh toán sớm sẽ được hưởng chiết khấu lên đến 10%, vừa tiết kiệm chi phí, vừa gia tăng hiệu quả đầu tư dài hạn. Đây được xem là chính sách cạnh tranh hiếm có trong phân khúc bất động sản hạng sang Hà Nội hiện nay, nhất là với đất dự án đã có sổ đỏ chung toàn khu, bàn giao thực tế như GIA22.

Với pháp lý minh bạch, chất lượng hoàn thiện vượt trội và vị trí chiến lược, GIA by KITA được đánh giá là tài sản an cư - đầu tư bền vững, thu hút giới doanh nhân và nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm có giá trị thực, tiềm năng tăng trưởng dài hạn.