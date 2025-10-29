Pin ô tô điện liệu có nhanh xuống cấp, kiểm tra 1.300 xe và kết quả bất ngờ

Sàn mua bán xe cũ Kvdbil của Thụy Điển đã tiến hành khảo sát “tình trạng pin” của hơn 1.300 xe điện và xe hybrid sạc ngoài (PHEV), trong đó có 723 xe thuần điện (BEV). Kết quả cho thấy điều mà nhiều người đinh ninh bấy lâu nay, rằng pin xe điện xuống cấp nhanh, là hiểu nhầm và hiểu sai.

Theo báo cáo, 8 trong số 10 xe điện đã qua sử dụng vẫn giữ được trên 90% dung lượng pin ban đầu.

Đáng tiếc là nhóm nghiên cứu không công bố quãng đường trung bình để đạt mức này, do họ kiểm tra gần như tất cả xe điện mà họ có thể tiếp cận. Dù vậy, kết quả vẫn đủ để mang lại niềm tin lớn cho người mua xe điện cũ.

Kia EV6, e-Niro và Tesla Model Y đứng đầu danh sách xe điện có pin bền bỉ nhất (Ảnh: Tesla).

Ông Martin Reinholdsson, trưởng nhóm thử nghiệm tại Kvdbil, nhận xét: “Pin xe điện xuống cấp rất chậm nhờ công nghệ tiên tiến và thiết kế thông minh, bao gồm cả hệ thống tản nhiệt cho pin. Kết quả này cũng bác bỏ quan điểm cho rằng pin của xe cũ sẽ nhanh hỏng”.

Ở nhóm xe thuần điện có hiệu suất pin tốt nhất, danh sách xếp hạng gây nhiều bất ngờ. Kia chiếm trọn hai vị trí đầu tiên, với mẫu EV6 và Niro Electric - đều thể hiện khả năng duy trì dung lượng pin xuất sắc.

Đứng thứ ba là Tesla Model Y, một kết quả đáng chú ý khi mẫu xe này có sản lượng cao nhất trong nhóm.

Dưới đây là Top 10 mẫu xe điện có tình trạng pin tốt nhất:

1. Kia EV6

2. Kia e-Niro

3. Tesla Model Y

4. Opel Mokka-e

5. Mazda MX-30

6. Audi Q4 e-tron

7. Fiat 500e

8. Volvo XC40 Recharge

9. Citroën e-C4

10. Volkswagen ID.4

Nếu xét theo thương hiệu (gộp tất cả các mẫu xe điện), Tesla đứng thứ 4, sau Kia, Audi và Opel. Tuy nhiên, kết quả này có thể bị ảnh hưởng bởi độ tuổi và quãng đường trung bình của xe Tesla so với các đối thủ - dữ liệu cần được chuẩn hóa theo số km sử dụng.

Nghiên cứu cũng xác nhận điều mà phần lớn chủ xe điện đã biết: cách tốt nhất để giữ pin bền là duy trì thói quen sạc hợp lý, chỉ sạc đến 80% mỗi ngày và hạn chế sạc nhanh DC.

Trong nhiều năm qua, một trong những lý do chính khiến nhiều người e ngại, không muốn mua xe điện là nỗi lo pin sẽ hỏng sau 5-8 năm và chi phí thay thế có thể lên tới hàng chục nghìn USD.

Trên thực tế, việc thay pin vẫn chưa rẻ, nhưng quan niệm rằng mua xe điện sẽ sớm phải thay pin thì không đúng.

Các bộ pin hiện đại với hệ thống làm mát bằng chất lỏng ngày càng bền bỉ, và có vẻ như chúng còn “thọ” hơn bản thân chiếc xe.

Việc 80% số xe điện được khảo sát còn trên 90% dung lượng pin là minh chứng rõ ràng, giúp củng cố niềm tin cho thị trường xe điện đã qua sử dụng đang phát triển nhanh chóng.