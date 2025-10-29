Hàn Quốc tặng Tổng thống Trump bản sao vương miện vàng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng bản sao vương miện vàng cùng huân chương cao quý cho Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Yonhap đưa tin, hôm nay 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Hàn Quốc và chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae-myung. Tại cuộc gặp, Tổng thống Lee đã trao tặng cho chủ nhân Nhà Trắng Huân chương Mugunghwa và một bản sao vương miện vàng Cheonmachong, nhằm ghi nhận nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Huân chương Mugunghwa là phần thưởng cao quý nhất của Hàn Quốc. Với món quà này, ông Trump trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên được trao Huân chương Mugunghwa.

“Sao tôi không đeo nó ngay bây giờ nhỉ”, ông Trump nói sau khi được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng. Ông cho biết sẽ trân trọng tấm huân chương này, khẳng định đó là “một vinh dự lớn” và nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Hàn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Hàn Quốc tặng Tổng thống Trump vương miện vàng và huân chương cao quý nhất (Korea Times).

Trong khi đó chiếc vương miện là bản sao vương miện vàng của Vương quốc Silla cổ đại, biểu tượng cho “quyền uy thiêng liêng và quyền lực tuyệt đối” của các vị vua và tầng lớp thống trị.

Các vương miện vàng của Silla khắc họa hình ảnh một cái cây với những nhánh vươn lên trên, “tượng trưng cho thiên mệnh của nhà vua”. Vương quốc này là một trong 3 triều đại cổ đại từng cai trị bán đảo Triều Tiên, và các tác phẩm nghệ thuật của Silla thế kỷ V và VI được đánh giá là đặc biệt tinh xảo.

Ông Trump gọi món quà này “rất đặc biệt”. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay món quà tượng trưng cho “kỷ nguyên mới của chung sống hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên mà Hàn Quốc và Mỹ sẽ cùng chung tay xây dựng”.

Ông Lee ca ngợi nỗ lực của ông Trump trong việc giải quyết các vấn đề với Triều Tiên và một lần nữa đề nghị ông tiếp tục vai trò “người kiến tạo hòa bình”.

Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 8, ông Lee cũng từng đề nghị ông Trump làm “người hòa giải” để cải thiện quan hệ liên Triều.