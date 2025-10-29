Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: BQL Hòa Bình Green City nói gì?

Cư dân "ngã ngửa" vì hóa đơn nước tăng vọt

Phản ánh với phóng viên Dân trí, ông Vũ Văn Tài, cư dân tầng 16 chung cư Hòa Bình Green City, số 505 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) bức xúc bởi nhiều năm nay chi phí nước sinh hoạt của hai vợ chồng cao bất thường so với thực tế sử dụng.

Ông Tài băn khoăn hai vợ chồng đã dùng nước tiết kiệm hết mức mà tháng nào chỉ số nước cũng cao (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Trước đây, khi ở ngôi nhà trên phố Dương Văn Bé, gia đình tôi có 7 người, tắm giặt thoải mái mà mỗi tháng chỉ dùng hết hơn 20 khối nước. Từ khi chuyển về chung cư này, tháng đầu tiên (tháng 7/2024), tôi nhận thông báo chỉ số nước sử dụng trong tháng là 52m3, tương đương hơn 1,2 triệu đồng.

Tôi thực sự choáng váng. Hai vợ chồng về hưu, lương hưu ít ỏi, mà riêng tiền nước đã cao gấp nhiều lần trước đây chưa kể tiền điện nữa thì sống sao nổi", ông Tài chia sẻ.

Sau khi thấy chỉ số nước bất thường, ông Tài làm đơn phản ánh tới ban quản lý tòa nhà. Kỹ thuật viên đến kiểm tra và xác nhận hệ thống nước trong căn hộ không có dấu hiệu rò rỉ. Khóa van thì đồng hồ dừng, mở ra thì đồng hồ quay, chứng tỏ thiết bị hoạt động bình thường.

Để đối chứng, ông Tài đề nghị ban quản lý theo dõi trong 3 ngày liên tục. "Thời điểm đó, mỗi ngày hai vợ chồng chỉ dùng hết nửa khối nước, tính ra 10 ngày hết khoảng 5 khối, mức này hoàn toàn hợp lý", ông nói.

Tháng kế tiếp, vợ ông Tài vào miền Nam nửa tháng, ông ở nhà một mình, lượng nước tiêu thụ giảm còn 9m3. Tuy nhiên, sau đó chỉ số lại tăng dần, từ hơn 20m3 lên trên 30m3, dù nhà chỉ có 2 người sinh sống, thói quen sinh hoạt không thay đổi.

"Gần đây nhất, tháng 9, hai vợ chồng tôi dùng tới 31 khối nước. Để tiết kiệm, tôi đã điều chỉnh tất cả thiết bị trong nhà. Bồn cầu trước đây mỗi lần xả hết 8 lít, tôi đã chỉnh phao cho chỉ nửa bồn; các van nước tôi cũng vặn nhỏ lại. Hai ông bà già dùng tiết kiệm hết mức rồi mà tháng nào chỉ số nước cũng cao như vậy, thật vô lý", ông Tài nói.

Ông Long bức xúc vì 5-6 năm trở lại đây, không tháng nào vợ chồng ông dùng dưới 29m3 nước, có tháng lên tới 33m3, dù thói quen sinh hoạt không thay đổi (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cùng chung nỗi bức xúc, ông Lê Văn Long (80 tuổi), cư dân tầng 21 tòa B cho biết gia đình chỉ có hai người sinh sống, ông đi làm cả ngày, song lượng nước tiêu thụ hàng tháng vẫn ở mức cao bất thường.

Theo ông Long, khi mới chuyển về sống tại chung cư (năm 2016), lượng nước sinh hoạt mỗi tháng chỉ khoảng 16m3. Tuy nhiên, 5-6 năm trở lại đây, không tháng nào vợ chồng ông dùng dưới 29m3 nước, có tháng lên tới 33m3, dù thói quen sinh hoạt không thay đổi.

Ngày 23/10, ông gửi đơn đến ban quản lý chung cư (BQL) đề nghị kiểm tra đồng hồ nước. Một kỹ thuật viên được cử đến kiểm tra tại căn hộ.

"Tôi yêu cầu họ đóng hết van nước để xem đồng hồ có quay không và đúng là không quay, tức là không rò rỉ. Tôi cũng khóa các thiết bị trong nhà trước mặt họ để đối chứng, biên bản ghi rõ không phát hiện rò rỉ", ông kể.

Ông Long nhớ lại, trước đó, nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra nghi ngờ phễu trong bồn cầu bị rò rỉ. "Tôi bảo anh xem kỹ đi, đây chỉ là hơi nước đọng lại, không có tia nước nào chảy. Người kỹ thuật nói "cái này khó lắm bác ạ!", rồi dùng điện thoại quay lại. Tôi yêu cầu nhân viên kỹ thuật phải để điện thoại quay cố định thì mới xác định chính xác", ông Long thuật lại.

Khoảng 20 phút sau, thêm một kỹ thuật viên khác đến và đề nghị nếu ông muốn sửa thì phải trả 100.000 đồng nhưng không bảo hành. Ông Long phản ứng gay gắt: "Tôi thuê các anh sửa mà lại không bảo hành, thế thì phần thắng luôn thuộc về các anh, cư dân luôn thua!".

Hai nhân viên kỹ thuật sau đó cùng vào kiểm tra lại bồn cầu và phải ghi nhận "không phát hiện rò rỉ nước" trong biên bản.

Trước đó, trong đơn kiến nghị gửi ban quản lý chung cư, ông Long yêu cầu kiểm tra đường ống từ đồng hồ đến căn hộ để loại trừ rò rỉ và kiểm tra độ chính xác của đồng hồ đo nước. Tuy nhiên, kỹ thuật viên từ chối với lý do "không có chuyên môn sâu".

"Tôi chỉ yêu cầu kiểm tra xem đồng hồ đo đúng không, chứ đâu có bảo tháo ra nghiên cứu bánh răng, trục quay gì", ông lão bức xúc, nói với nhân viên kỹ thuật.

Để kiểm chứng, ông Long đề nghị với nhân viên kỹ thuật làm phép thử thực tế, khóa hết van nước, lấy can 4 lít đổ vào xô 10 lít để so sánh.

"Hai can 4 lít nước đổ vào chưa đầy xô, phải thêm 2 lít nữa mới đầy. Tôi yêu cầu kỹ thuật dùng can 10 lít để đối chứng, xem đồng hồ báo bao nhiêu lít. Nhưng họ khăng khăng bảo phải dùng ít nhất 1 khối nước đồng hồ mới ghi nhận.

Tôi giải thích với họ, về lý thì cái xô không được coi là dụng cụ đo lường. Nhưng đơn giản nhất, không cần đồng hồ đối chiếu, các anh chỉ cần lấy can 10 lít nước đổ vào rồi quan sát đồng hồ nước, xem kim đồng hồ chỉ đến đâu, là biết ngay có chính xác hay không", ông nói.

Ông Long ngạc nhiên khi đối chiếu phiếu thu tháng 8 năm ngoái và năm nay, chi phí nước giống nhau từng con số (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khi ông Long đề nghị lập biên bản đối chiếu, kỹ thuật viên từ chối "vì khó". Ông cụ xuống lễ tân xin giấy đề nghị kiểm định đồng hồ. Theo hướng dẫn, cư dân phải mua đồng hồ mới đúng tiêu chuẩn rồi mang đồng hồ đang dùng đi kiểm định. Nếu sai số trong mức trên dưới 5% thì đồng hồ không có vấn đề gì, và cư dân phải trả phí kiểm định. Nếu sai số vượt mức này, ban quản lý sẽ đền bù.

"Tôi là người mua nước, đồng hồ đo phải thuộc về bên bán, tức là ban quản lý hoặc đơn vị cung cấp nước. Nhưng họ lại nói đồng hồ do chủ đầu tư mua và bàn giao, nên là tài sản của cư dân.

Tôi hỏi lại: "Thế hóa ra tôi đi mua nước bằng đồng hồ của chính tôi à?". Trong khi pháp luật quy định, ai cung cấp nước thì người đó phải lắp và chịu trách nhiệm về đồng hồ đo, 5 năm phải thay một lần. Đồng hồ nhà tôi gần 10 năm chưa thay mới, còn người của ban quản lý nói tôi muốn thay phải tự bỏ tiền mua", ông Long bức xúc.

Theo ông Long, năm 2024, sau khi hàng chục hộ dân cùng phản ánh, ban quản lý chung tiến hành kiểm định 12 đồng hồ nước của 12 hộ dân, trong đó phát hiện tới 10 đồng hồ sai số lớn và họ phải đền bù tiền nước cho cư dân.

Quá bức xúc, cụ ông ra UBND phường phản ánh, cán bộ tiếp công dân hướng dẫn ông làm đơn gửi lại phường. Nhưng theo lời ông cụ, gửi đơn thì hồ sơ lại chuyển lòng vòng, rồi quay về chủ đầu tư và ban quản lý.

"Họ sẽ giải thích như những lần trước , rằng họ chỉ là đơn vị trung gian thu tiền, không bán nước trực tiếp.

Một chuyện bất thường khác là hóa đơn 5 tháng gần đây tôi nhận, có 4 hóa đơn của 2 tháng liền kề chỉ số nước trùng nhau, số tiền cũng giống nhau đến từng đơn vị lẻ. Làm sao việc sử dụng nước lại có thể chính xác và trùng khớp đến như vậy?

Về lý, tôi hiểu rằng đồng hồ hiển thị thế nào thì cư dân phải thanh toán theo chỉ số đó. Nhưng vấn đề tôi muốn được làm rõ là đồng hồ nước của tôi có hoạt động đúng hay không. Khi tôi yêu cầu, họ nói hiện đang có tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân về việc xác định đồng hồ thuộc quyền sở hữu của ai.

Tôi thấy rất vô lý. Ban quản lý là đơn vị trực thuộc chủ đầu tư, trên mỗi phiếu thu đều thể hiện ở trên là tên chủ đầu tư Hòa Bình, bên dưới là ban quản lý chung cư, các anh là một, sao vẫn cãi cùn", ông cụ nói.

Bất lực vì "kêu mãi không ai xử lý", ông Long cho biết sắp tới cư dân sẽ không phản ánh tới UBND phường Vĩnh Tuy nữa, mà sẽ gửi đơn kiện ra tòa.

"Nếu chúng tôi thua, chỉ mất chút phí. Nhưng nếu họ thua, họ phải bồi thường cho cư dân. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình nói", ông Long nhấn mạnh.

Cư dân nghi ngờ, ban quản lý nói đã làm đúng quy trình

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện ban quản lý (BQL) chung cư Hòa Bình Green City cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của 25 hộ dân về việc này và đang phối hợp với cư dân để xử lý.

Theo vị này, một số cư dân đồng ý thay đồng hồ nước để kiểm định, tuy nhiên sau khi có kết quả, nhiều người yêu cầu BQL phải hoàn tiền phần nước phát sinh từ thời điểm lắp đặt đồng hồ, dẫn tới việc hai bên chưa thống nhất.

Về nguyên tắc, chúng tôi chỉ có thể xử lý và bồi hoàn theo quy định, tức là tính từ thời điểm cư dân báo chỉ số bất thường gần nhất", đại diện BQL nói.

Nhiều cư dân phản ánh về việc chỉ số nước cao bất thường trong khi nhà ít người và thường xuyên khóa van nước (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trả lời về nguyên nhân chỉ số nước tăng cao, BQL nói việc ghi chỉ số đều có quy trình kiểm tra và giám sát. Mỗi kỳ chốt số, ban quản lý đều thông báo trước, phối hợp cùng tổ dân phố để người dân có thể trực tiếp giám sát.

"Có chuyện cư dân nghi ngờ BQL chỉnh đồng hồ. Tuy nhiên, việc chốt số nước được thực hiện đúng quy trình", vị này khẳng định.

Theo đại diện BQL, toàn khu có hơn 1.300 căn hộ, trong khi nhân sự kỹ thuật mỏng nên không thể kiểm tra đồng hồ theo yêu cầu của từng hộ dân, đó là đặc thù riêng ở chung cư, không như ở nhà mặt đất, đồng hồ nước trước nhà, người dân có thể kiểm tra mọi lúc.

Hiện BQL tòa nhà đang chịu trách nhiệm cho toàn bộ hệ thống điện nước trong trục kỹ thuật tòa nhà nên cần có hình thức quản lý để đảm bảo an ninh an toàn cho cư dân trên địa bàn.

"Không thể giao chìa khóa trục kỹ thuật điện cho cư dân, vì nếu xảy ra chập điện hay cháy nổ, cư dân có chịu trách nhiệm?", vị này nói thêm.

Mỗi khi cư dân yêu cầu kiểm tra, đội kỹ thuật sẽ phối hợp khóa toàn bộ van nước để quan sát hoạt động của đồng hồ. Nếu kim đồng hồ vẫn quay khi đã khóa van, chứng tỏ có hiện tượng rò rỉ. Ngược lại, nếu đồng hồ ngừng quay thì thiết bị hoạt động bình thường.

"Tuy nhiên, để khẳng định đồng hồ đúng hay sai thì phải mang đi kiểm định. Đến nay, nhiều hộ vẫn chưa thực hiện việc này", đại diện BQL thông tin.

Cư dân than thở về việc chỉ số nước cao bất thường (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan đến phản ánh của một số cư dân về việc chỉ số nước cao bất thường trong khi nhà ít người và thường xuyên khóa van nước, đại diện BQL cho biết, việc đánh giá phải dựa trên số liệu thực tế.

"Chúng tôi không biết cư dân sử dụng nước thế nào. Khi thấy một căn hộ có chỉ số tăng bất thường, kỹ thuật viên sẽ lập tức kiểm tra lại xem có chốt sai không. Đồng thời, đội an ninh sẽ chụp lại đồng hồ tại thời điểm chốt để có hình ảnh đối chứng", đại diện BQL thông tin.

Vị này cho biết thêm, thời gian tới, BQL chung cư sẽ bàn bạc phương án niêm phong đồng hồ nước cho cư dân để tăng tính minh bạch, nhưng phải tính toán cách làm phù hợp vì đồng hồ nước hiện đặt chung với trục kỹ thuật điện.

Về đề nghị của cư dân muốn được mua nước trực tiếp từ công ty nước sạch, đại diện BQL cho biết đây là mong muốn của ban quản lý, song cũng là vướng mắc chung của nhiều chung cư hiện nay.

"Nếu có thể tách riêng hợp đồng cung cấp nước như điện, chúng tôi đã làm từ lâu. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều vướng mắc nên chưa thể thực hiện. Hiện đội kỹ thuật của chung cư đang hỗ trợ chụp ảnh chỉ số đồng hồ hằng ngày, trong vòng một tuần để cư dân theo dõi.

Mỗi đêm lúc 23h, nhân viên kỹ thuật đi kiểm tra và có thể mời cư dân cùng tham gia, nhưng nhiều người nói không tiện giờ đó. Ban quản lý cũng phải sắp xếp vì ban ngày có rất nhiều việc khác", đại diện đơn vị cho biết.