Trung Quốc siết chặt quản lý livestream: Phải có bằng cấp mới được lên sóng

Cụ thể, những cá nhân muốn chia sẻ hoặc phát sóng trực tuyến (livestream) nội dung liên quan đến y học, tài chính và pháp luật bắt buộc phải có bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn hợp pháp.

Chính sách này do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) phối hợp cùng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc triển khai, với mục tiêu chống tin giả, ngăn chặn lời khuyên thiếu cơ sở chuyên môn và khuyến khích sáng tạo nội dung chất lượng cao.

Theo quy định mới, các nền tảng như Weibo, Douyin (phiên bản Trung Quốc của TikTok) phải xác minh chứng chỉ hành nghề của người sáng tạo trước khi cho phép họ chia sẻ nội dung thuộc các lĩnh vực đặc thù. Người vi phạm có thể bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc khóa tài khoản.

"Ông hoàng son môi" Lý Giai Kỳ kiếm bộn tiền nhờ livestream bán mỹ phẩm (Ảnh: QQ).

Giới quan sát nhận định đây là bước đi mạnh tay nhằm bảo vệ người dùng, sau hàng loạt vụ việc người nổi tiếng phát ngôn sai lệch hoặc kinh doanh hàng giả qua mạng.

Livestream bán hàng đã trở thành xu hướng phổ biến tại Trung Quốc, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, đến cuối năm 2021, có hơn 1,2 triệu người livestream với hơn 10 tỷ sản phẩm được bán mỗi tháng chỉ riêng trên nền tảng Douyin.

Nhiều ngôi sao mạng xã hội như Điên Tiểu Dương Ca, Xinba hay “ông hoàng son môi” Lý Giai Kỳ đã thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm từ các buổi phát sóng trực tiếp.

Cụ thể, Điên Tiểu Dương Ca thu nhập gần 451 triệu USD vào năm 2023, nhưng từng bị nghi bán thịt bò giả. Tháng 9 năm ngoái, Công ty Three Sheep Group (Ba con cừu) của Điên Tiểu Dương Ca đã bị phạt 9,8 triệu USD sau khi bị cáo buộc tiếp thị sai sự thật về nguồn gốc bánh Trung thu.

Xinba từng đạt 436 triệu USD, song vướng bê bối bán yến sào giả và bị cấm hoạt động. Lý Giai Kỳ, biểu tượng livestream bán mỹ phẩm của Trung Quốc, cũng bị tẩy chay và mất hàng tỷ USD vì phát ngôn sai lệch.

Tờ SCMP nhận định, thu nhập hàng năm của những ngôi sao bán hàng trực tuyến nổi tiếng của Trung Quốc bằng hoặc thậm chí cao hơn giá trị tài sản ròng của một số nhân vật nổi tiếng Hollywood như: George Clooney (500 triệu USD), Arnold Schwarzenegger (450 triệu USD) và Brad Pitt (400 triệu USD).

Sau hàng loạt ồn ào và tranh cãi, chính phủ Trung Quốc đang đưa hoạt động sáng tạo nội dung vào khuôn khổ, đặc biệt là các lĩnh vực có ảnh hưởng đến cộng đồng.

Tờ QQ và Sina nhận định, quy định mới là bước đi cần thiết để định hình lại môi trường mạng lành mạnh, hướng đến các thông tin chính xác, chuyên nghiệp và an toàn cho người sử dụng.