Xe máy lao vọt đi cực nguy hiểm và bài học lớn khi đi cùng trẻ nhỏ

Tình huống được cho là diễn ra vào sáng 28/10 nhưng hiện chưa rõ địa điểm cụ thể.

Video do camera hành trình của một ô tô ghi lại và được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội cho thấy người phụ nữ dừng xe máy trước cổng trường mầm non và đỡ em nhỏ ngồi phía trước xuống xe. Có vẻ như việc em nhỏ tỳ vào tay ga đã vô tình khiến chiếc xe lao vọt đi.

Xe máy lao vọt đi cực nguy hiểm do trẻ nhỏ vặn tay ga (Video: Color Man/OFFB).

Ngay sau tai nạn, em nhỏ đã tự đứng lên được, chạy về phía người phụ nữ đang nằm trên vỉa hè sau khi bị hất ngã khỏi xe máy. Hiện chưa có thông tin về tình trạng của người phụ nữ này.

Sự việc cho thấy mức độ nguy hiểm của việc chủ quan, bất cẩn khi đi xe máy cùng trẻ nhỏ.

Thứ nhất là sự nguy hiểm khi để trẻ ngồi phía sau hoặc đứng, ngồi phía trước người điều khiển xe máy mà không có các phương tiện bảo hộ cần thiết, như ghế dành riêng cho trẻ hoặc dây đai an toàn. Việc này rất dễ khiến trẻ bị hất văng xuống đường hoặc dẫn tới những va đập gây chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu hoặc ngực khi xảy ra va chạm giao thông.

Nhiều người đã có ý thức bảo vệ trẻ bằng việc sử dụng ghế dành riêng, đặt giữa yên xe và tay lái, nhưng lại quên cố định ghế này, nên khi xảy ra va chạm mạnh, trẻ vẫn có thể bị văng xuống đường cùng với ghế.

Thứ hai là việc không đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ khi đi xe máy. Đây là lỗi nhiều người mắc phải, dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại mũ bảo hiểm dành cho trẻ nhỏ, với giá bán không quá cao, chỉ từ hơn 100 ngàn đồng. Không ít người vẫn rất chủ quan, quan niệm rằng nếu chỉ di chuyển khoảng cách ngắn trong đô thị thì nguy cơ tai nạn thấp.

Thứ ba là sự chủ quan, không chú ý kiểm soát xe máy, đặc biệt là xe tay ga, trước sự hiếu động, hoặc đơn giản chỉ là sự vô ý, của trẻ.

Để có thể giảm thiểu rủi ro, khi dừng xe, nếu rời tay khỏi tay lái, đừng quên tắt máy đối với xe ga và về mo (số N) đối với xe số. Hãy tạo cho cả bản thân và trẻ nhỏ thói quen xuống xe ở bên trái (vì tay ga ở bên phải của xe).

Trong quá trình lên xuống xe, hoặc do hiếu động hoặc vô tình, trẻ rất dễ vặn tay ga, khiến xe vọt đi mất kiểm soát, như tình huống trong clip trên.

Sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội, tài khoản Nguyệt Ánh nêu ý kiến: "Mình có một số nguyên tắc khi đi xe máy cùng con nhỏ. Một là không bao giờ cho con ngồi ở đằng trước; con mình khi còn nhỏ ngồi xe máy đều có đai cài vào lưng mẹ. Hai là đội mũ bảo hiểm cho các con từ lúc 2 tuổi. Con lớn của mình năm ngoái đạp xe đi học cách nhà hơn 6 cây số, mình mua mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp và con phải tuân thủ".

Rất nhiều người đồng tình với ý kiến trên. Tài khoản Thế Anh còn bổ sung: "Cho trẻ xuống xe máy thì phải luôn nhớ một tay bóp cái phanh nếu lười tắt máy. Chị em cần nhớ kỹ: khi cho trẻ ngồi phía trước thì không bao giờ được rời tay ga tay phanh. Khi xuống xe phải tắt máy, nếu lười tắt máy thì 1 trong 2 tay phải bóp phanh hết cỡ. Đừng đòi hỏi trẻ con phải hiểu chuyện hơn cả chính bản thân mình, hậu quả khôn lường".

Tài khoản Trung Thành chia sẻ ý kiến tương tự: "Khi đèo con, tôi toàn bắt con xuống xe phía bên trái hoặc tôi dựng chân chống, không thì phải bóp phanh, không bao giờ cho con xuống xe ở bên phải. Chị em phụ nữ để ý tay phanh bên trái (phanh sau) có lẫy khóa trẻ em đó, đỗ xe bóp chặt phanh sau đó gạt lẫy lên là nó cài tay phanh (khóa bánh sau) thì không cần tắt máy nhé, khi nào đi thì chỉ cần bóp chặt phanh là nó tự nảy ra".

Trong khi đó, tài khoản Đức Linh nêu ý kiến: "Nếu xe không có tính năng tự động thì hãy tập thói quen cứ gạt chân chống xuống là tắt máy cho an toàn. Tôi biết nhiều người còn mang xe ra cửa hàng yêu cầu thợ tắt tính năng tắt máy tự động đó vì thấy bất tiện; như vậy thật sai lầm. Theo tôi, an toàn là trên hết".