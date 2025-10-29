Cà Mau tuyển gần 1.400 viên chức sự nghiệp giáo dục

Ngày 29/10, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau, Sở vừa có kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trong các đơn vị trực thuộc UBND xã, phường năm 2025.

Cụ thể, các xã, phường có nhu cầu tuyển dụng 1.377 nhân sự (916 giáo viên và 461 nhân viên).

Kế hoạch tuyển dụng nêu rõ, người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của ngạch viên chức và đủ một số điều kiện như: Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc, nhiệm vụ;…

Việc tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng quy định. Trong đó, vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển và vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vấn đáp).

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 30/10. Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký trực tiếp tại UBND xã, phường nơi có đơn vị trực thuộc tuyển dụng.

Tỉnh dự kiến xét tuyển dụng trong tháng 12.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND các xã, phường.