Volvo XC70 “tái sinh” trong hình hài mới, chạy thuần điện hơn 200km

Gần một thập kỷ kể từ khi bị “khai tử”, Volvo XC70 chính thức trở lại trong hình hài SUV thay vì wagon như trước. Xe có hai phiên bản ở Trung Quốc, giá bán 299.900-329.900 nhân dân tệ (tương đương 1,104-1,125 tỷ đồng).

XC70 dựa trên nền tảng SMA tối ưu cho xe plug-in hybrid (PHEV) có tầm hoạt động kéo dài, đồng thời chia sẻ chung nhiều thành phần quan trọng với Lynk & Co 08, mẫu SUV cỡ D dự kiến mở bán tại Việt Nam trong năm nay.

Đặt cạnh XC60, “tân binh” của hãng xe Thụy Điển (dài x rộng x cao: 4.815 x 1.890 x 1.650mm) dài hơn 107mm, hẹp hơn 25mm và thấp hơn 10mm. Trục cơ sở 2.895mm hơn XC60 30mm và tiệm cận SUV 7 chỗ Ford Everest (2.900mm).

Hốc gió trung tâm đóng/mở tự động được đặt thấp, sẽ phụ trách nhiệm vụ làm mát động cơ (Ảnh: Autohome).

Người nhìn dễ dàng nhận diện XC70 bằng một số chi tiết đặc trưng của xe điện Volvo như đèn định vị ban ngày búa Thor, đèn hậu full-LED kéo dài như trên EC40 và gương chiếu hậu cách điệu giống “đàn anh” EX90. Đèn pha LED ma trận thông minh được đặt thấp và chia hai tầng.

Hông xe gọn gàng với một số đường gân dập nổi đơn giản, tay nắm cửa điện tử, kính không viền và cột B, C sơn đen. Mảng ốp nhựa đen ở cánh cửa và cản trước/sau được điểm xuyết bằng dải mạ crôm tương phản.

Tùy phiên bản mà chiếc SUV cỡ trung sở hữu la-zăng hợp kim 19, 20 hoặc 21 inch. Khoang hành lý mở rộng từ 408 lít lên 1.456 lít sau khi gập toàn bộ hàng ghế thứ hai.

Nhà sản xuất giấu ống xả lẫn cần gạt nước phía sau, khiến tổng thể đuôi xe XC70 thêm liền lạc, hiện đại (Ảnh: Autohome).

Bên trong, XC70 khác xa phần còn lại trong dải sản phẩm Volvo hiện hành.

Chính giữa táp-lô bọc vải không phải màn hình cảm ứng đặt dọc như thường thấy, thay vào đó là màn hình cảm ứng 15,4 inch thiên về chiều ngang, có kết nối Apple CarPlay không dây. Phiên bản cao cấp được trang bị 23 loa Harman Kardon - bao gồm cặp loa nhỏ ở tựa đầu, tổng công suất 1.600W.

Phía sau vô-lăng hai chấu vát đáy là bảng đồng hồ 12,3 inch cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) 92 inch tích hợp thực tế ảo tăng cường, hữu ích trong quá trình định vị dẫn đường.

Cần số được dời lên cột lái và khay đựng cốc có thể thu gọn giúp giải phóng lượng lớn không gian cho cụm “yên ngựa” dạng nổi (Ảnh: Autohome).

Danh sách tiện nghi đáng chú ý trên sản phẩm mới nhất nhà Volvo còn có điều hòa tự động ba vùng độc lập tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, đèn viền nội thất đa chủ đề, sạc không dây 50W, kính trần toàn cảnh đi kèm rèm chỉnh điện và cốp điện tích hợp “đá cốp”.

Ngoài ba mùi hương có sẵn trên xe, người dùng có thể lắp thêm một mùi tùy chọn cho hệ thống khuếch tán hương thơm theo chiếc XC70. Hệ thống cổng sạc USB-C có công suất đầu ra dao động từ 27W đến 60W.

Ghế bọc da nhân tạo Nordico hoặc da cao cấp Nappa, riêng hàng ghế trước chỉnh điện 12 hướng tích hợp nhớ vị trí và tính năng thông gió/sưởi ấm.

Chịu trách nhiệm bảo vệ người bên trong và ngoài phương tiện bao gồm 7 túi khí và 21 tính năng trợ lái nâng cao (ADAS) hoạt động trong dải vận tốc 0-150km/h.

Hàng ghế thứ hai cải thiện đáng kể về độ rộng rãi so với XC60 (Ảnh: Autohome).

Về khả năng vận hành, Volvo cung cấp hai hệ động lực cho XC70.

Bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp (161 mã lực, 255Nm), một mô-tơ điện dẫn động cầu trước và hộp số DHT 3 cấp, cho công suất kết hợp 314 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 8 giây. Bộ pin 21,2kWh theo xe mang đến phạm vi di chuyển thuần điện tối đa 116km (chuẩn CLTC).

Phiên bản cao cấp giữ nguyên động cơ đốt trong, song số lượng mô-tơ điện tăng lên 3 (2 ở trước, 1 ở sau), nâng công suất kết hợp lên 456 mã lực. Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua cả bốn bánh xe, rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100km/h xuống 5,3 giây.

Với pin 39,6kWh, phiên bản này đủ sức chạy tối đa 212km ở chế độ thuần điện - tốt nhất đội hình PHEV của Volvo từ trước đến nay. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình rơi vào khoảng 5,85-6,55 lít/100km, tùy phiên bản.

Nhà sản xuất công bố tầm hoạt động khi nạp đầy bình xăng 60 lít và gói pin lên đến 1.200km (Ảnh: Autohome).

XC70 là xe plug-in hybrid đầu tiên của Volvo hỗ trợ sạc nhanh DC, với thời gian nạp từ 0% lên 80% là khoảng 23-39 phút. Người dùng cần 4 hoặc 7 tiếng để sạc 0-100% nếu sử dụng sạc AC 7kW, phụ thuộc vào cấu hình pin. Tính năng “sạc ngược” V2L biến phương tiện thành một máy phát điện di động.

Chiếc xe gầm cao cỡ D cho người lái ba lựa chọn chế độ vận hành: Hybrid, Thể thao và Thuần điện. Chế độ off-road trên biến thể dẫn động bốn bánh.

Thương hiệu ô tô đến từ Thụy Điển đã xác nhận kế hoạch mang XC70 đến châu Âu, song chưa công bố thời gian chi tiết.