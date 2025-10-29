Israel không kích trở lại Gaza, Tổng thống Trump lên tiếng

Israel không kích trở lại Gaza (Ảnh: EPA).

“Như tôi được biết, họ (Hamas) đã khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng. Vì vậy, Israel đã trả đũa và họ nên trả đũa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một khi được đề nghị bình luận về việc Israel không kích trở lại Gaza.

Ông cho biết: “Không ai biết điều gì đã xảy ra với binh sĩ Israel, nhưng người ta nói là trúng đạn bắn tỉa. Đây là trả đũa cho điều đó, và tôi cho rằng họ (Israel) có quyền làm như vậy”.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: “Không gì có thể đe dọa lệnh ngừng bắn. Phải hiểu rằng Hamas chỉ là một phần rất nhỏ trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông, và họ phải hành xử”.

Hôm 28/10, các máy bay chiến đấu Israel đã không kích Gaza sau khi Israel cáo buộc phong trào vũ trang Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được cách đây 3 tuần do ông Trump làm trung gian.

Các cơ quan y tế ở Gaza cho biết các cuộc không kích đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, gồm 5 người trong một ngôi nhà ở trại tị nạn Bureij tại trung Gaza, 4 người trong một tòa nhà ở khu Sabra của thành phố Gaza, và 5 người trong một ôtô ở Khan Younis.

Cuộc không kích diễn ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội tiến hành “các cuộc tấn công mạnh mẽ” ngay lập tức nhằm trả đũa lực lượng Hamas ở Gaza.

Quân đội Israel hiện chưa đưa ra bình luận.

Một quan chức quân sự Israel nói Hamas đã vi phạm lệnh ngừng bắn bằng cách tiến hành một vụ tấn công nhằm vào lực lượng Israel đang đóng trong đường triển khai đã được thống nhất trong thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Hamas phủ nhận chịu trách nhiệm về một vụ tấn công nhằm vào lực lượng Israel tại Rafah ở nam Gaza và tuyên bố họ vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.