Loạt ô tô bán chạy tháng 7: Xe điện áp đảo xe xăng

Danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7 đa phần vẫn là những cái tên quen thuộc. 2 mẫu xe biến mất là VinFast Nerio Green và Ford Everest, được thay thế bằng Herio Green và Toyota Vios.

Bảng xếp hạng tháng 7 gây chú ý khi 4 sản phẩm “hút khách” nhất đều là xe điện VinFast. Trong đó, VF 3 và VF 5 tiếp tục duy trì vị trí số 1 và 2, dù doanh số có giảm nhẹ. Herio Green (phiên bản xe dịch vụ của VF 5) và VF 6 ghi nhận sức tiêu thụ bứt phá.

Mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất tháng 7 không còn là Mitsubishi Xpander, bởi doanh số của chiếc MPV này giảm gần 10%, đạt 1.553 xe. Thay vào đó là Ford Ranger với kết quả bán hàng tăng gần 14%, đạt 1.598 chiếc.

Mitsubishi Xforce cũng thất thế, tụt xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, một lần nữa xếp sau Toyota Yaris Cross. Tuy nhiên, xét cả xe xăng và điện thì mẫu B-SUV bán chạy nhất trong tháng 7 vẫn là VinFast VF 6.

Trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 7, chỉ có một mẫu sedan gầm thấp là Toyota Vios, còn lại đều là xe gầm cao. Đồng thời, sự góp mặt của Vios giúp xe Nhật gia tăng sự hiện diện với 5 đại diện, xe Việt vẫn chiếm 4 vị trí, xe Mỹ chỉ còn 1 sản phẩm, xe Hàn tiếp tục “vắng bóng”.