Loạt ô tô bán chậm tháng 7: Có xe nâng cấp vẫn không thoát “ế”

Vừa cải thiện ở tháng 6 nhưng sang tháng 7, doanh số bình quân của các mẫu xe góp mặt trên danh sách xe bán chậm lại sụt giảm. Trong số này chỉ có Mitsubishi Outlander bán vượt mốc 30 chiếc.

"Góp mặt" trên bảng xếp hạng này vẫn là những cái tên quen thuộc, riêng Isuzu D-Max biến mất và thay thế bằng Kia Soluto. Ba mẫu xe “kén khách” nhất vẫn là Ford Explorer, Honda Accord và Kia Morning.

Trong đó, Ford Explorer hiện đã hết hàng tại nhiều đại lý và một số nguồn tin cho biết hãng xe Mỹ không có ý định nhập thêm lô mới, để ngỏ khả năng sẽ tung bản nâng cấp.

Isuzu mu-X tiếp tục gây chú ý khi hiện diện trong danh sách xe bán chậm. Tháng 7 là tháng đầu tiên mở bán phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu D-SUV này, thế nhưng doanh số không được cải thiện, thậm chí sụt giảm so với tháng 6.

Trong danh sách xe bán chậm tháng 7, Suzuki Jimny và Toyota Alphard là hai mẫu xe không dành cho khách hàng phổ thông. Tuy nhiên, Alphard bán ít là do lượng xe về không nhiều; Jimny lại “kén” khách chơi dù được hãng áp dụng ưu đãi giảm giá 60 triệu, hạ giá từ 789 triệu về mức 729 triệu đồng.

Với sự trở lại của Kia Soluto, lượng xe gầm thấp xuất hiện trong danh sách xe bán chậm tháng 7 tăng lên 5 chiếc. Xe Nhật vẫn “phủ sóng” khi chiếm tới 6 vị trí, xe Hàn tăng hiện diện với 3 sản phẩm và xe Mỹ tiếp tục có một đại diện.