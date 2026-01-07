Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn đối thoại với ông Putin

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh:AFP).

Theo European Pravda, trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình France 2 khi được hỏi về cuộc đối thoại tiềm năng với Tổng thống Putin, ông Macron nói: "Chúng tôi đang sắp xếp để thiết lập lại liên lạc trong những tuần tới".

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh mục tiêu của mình là hòa bình ở Ukraine, nhưng không phải với cái giá là sự "đầu hàng" của quốc gia Đông Âu này.

"Trong ngắn hạn, chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực quốc phòng của họ. Đó chính xác là những gì chúng ta đang làm... Chúng ta không muốn nền hòa bình này là sự đầu hàng của Ukraine", Tổng thống Macron nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 19/12/2025, Tổng thống Macron nói rằng châu Âu phải tìm cách đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Macron "nếu nhà lãnh đạo của Pháp có chung ý chí chính trị".

Khi bình luận về đề xuất của Tổng thống Macron về việc nối lại đối thoại với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông coi việc duy trì vai trò tham gia của Mỹ vào "các cuộc đàm phán hòa bình" là điều quan trọng.