Mỹ coi Bộ trưởng Nội vụ Venezuela là mục tiêu tiềm tàng tiếp theo

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello (bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino (Ảnh: CNN).

Reuters dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng, ngoài việc hỗ trợ Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela cần nỗ lực giúp duy trì trật tự đất nước sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello, người kiểm soát các lực lượng an ninh, được đánh giá là nhân vật trung thành với Tổng thống Maduro,

Theo nguồn tin, Tổng thống Trump quyết định dựa vào đội ngũ lãnh đạo hiện nay để giữ ổn định Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp. Và các quan chức Mỹ đặc biệt lo ngại ông Cabello có thể có hành động khiến kế hoạch của Mỹ thất bại.

Vì vậy, họ tìm cách buộc ông hợp tác, đồng thời vẫn tính các phương án cuối cùng nhằm tước bỏ quyền lực của quan chức cấp cao này.

Trong khi đó, Mỹ cũng đã thông báo cho Bộ trưởng Cabello thông qua các trung gian rằng nếu tỏ ra "bất tuân", ông có thể phải chịu số phận tương tự ông Maduro là bị đưa đến New York để đối mặt với cáo buộc “khủng bố ma túy”, hoặc có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, việc Mỹ "loại bỏ" ông Cabello tiềm ẩn rủi ro, vì điều này có thể kích động các nhóm ủng hộ chính phủ và gây ra hỗn loạn, động thái mà Washington muốn tránh.

Tuy nhiên, phản ứng của Washington có thể phụ thuộc vào việc họ có cảm thấy được các quan chức khác bảo vệ hay không.

Theo Reuters, danh sách các mục tiêu tiềm tàng của Mỹ còn có Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino. Tương tự ông Cabello, quan chức này đang bị Mỹ truy tố về tội buôn ma túy và treo thưởng cho việc bắt giữ ông này là hàng triệu USD, theo hai nguồn tin thân cận.

“Đây vẫn là một chiến dịch thực thi pháp luật và chúng tôi chưa kết thúc”, một quan chức giấu tên của Bộ Tư pháp Mỹ nói.

Các quan chức Mỹ coi sự hợp tác của ông Padrino là yếu tố then chốt để tránh khoảng trống quyền lực, vì ông đang nắm quyền chỉ huy lực lượng vũ trang. Washington đánh giá rằng có thể ông Cabello sẽ dễ chấp nhận lập trường của Mỹ hơn, đồng thời muốn bảo đảm an toàn cho bản thân.

Một quan chức cấp cao Mỹ từ chối trả lời cụ thể về các vấn đề nêu trên, nhưng cho biết, ông Trump đang tạo ra đòn bẩy tối đa với các cá nhân ở Venezuela và bảo đảm họ hợp tác với Mỹ bằng cách chặn dòng di cư trái phép, ngăn chặn ma túy, phục hồi hạ tầng dầu mỏ, và làm những điều đúng đắn cho người dân Venezuela.

Hiện Bộ Thông tin Truyền thông Venezuela chưa có bất kỳ bình luận gì về thông tin này.

Vì sao ông Trump "nói không" với phe đối lập Venezuela?

Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ tin rằng phe đối lập Venezuela - do người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado lãnh đạo - sẽ không đủ khả năng giữ gìn trật tự trong bối cảnh ông Trump cần sự ổn định tối thiểu để nhanh chóng mở đường cho các công ty dầu khí Mỹ tiếp cận trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela, đồng thời tránh phải triển khai binh sĩ Mỹ trên thực địa.

Thay vào đó, ông Trump đã chấp nhận một bản đánh giá mật của CIA, rằng nhóm trợ lý thân cận nhất của ông Maduro là những người phù hợp nhất để tạm thời điều hành đất nước. Các quan chức Mỹ cũng quyết định tạm thời làm việc với các đồng minh của ông Maduro để tránh nguy cơ xảy ra hỗn loạn vì quá trình chuyển giao dân chủ cưỡng ép.

Tuy vậy, chính quyền Mỹ vẫn muốn cuối cùng Venezuela sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới mặc dù chưa rõ vào thời điểm cụ thể nào.