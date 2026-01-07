Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà "ngầm đồng ý cho phạt học viên"

Liên quan vụ học viên P.H.N. (17 tuổi) tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, theo nội dung phóng sự phát sóng chiều 7/1 của VTV24, các bị can đã có lời khai ban đầu tại cơ quan công an.

Theo lời khai của Phạm Hồng Thái, trong thời gian làm bảo vệ tại trung tâm, Thái được ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc trung tâm, cho phép đánh một số học viên vi phạm nội quy.

Bị can Phạm Hồng Thái (Ảnh: VTV24).

Thái khai bản thân được phép đánh học viên từ vùng cổ trở xuống. Đối với nạn nhân P.H.N., Thái thừa nhận đã trực tiếp đánh và cho một số người “tự quản” tại trung tâm cùng tham gia đánh.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Văn Hải khai các học viên tại trung tâm chủ yếu là nghiện game và là “trẻ hư”. Theo ông Hải, quy định của trung tâm không cho phép cán bộ hay học viên đánh nhau, không được dùng bạo lực.

Tuy nhiên, ông Hải thừa nhận đã “ngầm đồng ý” cho cán bộ phạt học viên mang tính răn đe. Bị can khai không cho đánh vào vùng khác, song có trường hợp học viên bị thương nhưng không xử lý kỷ luật người gây ra.

Bị can Nguyễn Văn Hải (Ảnh: VTV24).

Trả lời VTV24, Thượng tá Lê Hữu Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, khuyến cáo cần siết chặt việc cấp phép và giám sát hoạt động các trung tâm, nhằm tránh hậu quả đáng tiếc.

Trước đó, tối 5/1, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an tỉnh này đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm) tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh.

Các bị can gồm Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Xuân Khải.

Trong số này, 6 bị can gồm Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải bị tạm giam. Bốn bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Bị can Nguyễn Văn Hải là Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Theo cơ quan chức năng, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong. Nạn nhân được gia đình đưa đến trung tâm ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm và được đưa đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà ở phường An Sinh, Quảng Ninh đã ngừng hoạt động (Ảnh: Hoàng Dũng).

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất đối với 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn. Hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị đình chỉ hoạt động, 4 trung tâm khác bị tạm dừng hoạt động.