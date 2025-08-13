Khách Việt duy trì sức mua xe hybrid trong tháng 7, xe tiền tỷ vẫn bán tốt

Không có ưu đãi lớn nhưng nhóm xe hybrid vẫn duy trì tương đối khá. Có 5/11 mẫu xe được thống kê doanh số ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm so với tháng 6. Dù vậy, doanh số bình quân của các dòng xe hybrid trong tháng 7 chỉ giảm nhẹ 5 chiếc.

Doanh số các dòng xe hybrid trong tháng 7. Lưu ý, còn nhiều sản phẩm không được hãng công bố doanh số, như Haval H6 HEV, BYD Sealion 6… (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đứng ở vị trí số 1 tiếp tục là Toyota Innova Cross HEV, với kết quả bán hàng tăng 4%, đạt 318 xe. Mẫu xe này có giá bán niêm yết 990 đồng, không có khuyến mại từ nhà phân phối nhưng vẫn được chú ý khi tìm kiếm xe đa dụng 7 chỗ sử dụng hệ truyền động xăng lai điện.

Toyota Innova Cross HEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: TVN).

Thứ hạng 2 và 3 lần lượt thuộc về Toyota Corolla Cross HEV và Suzuki XL7 Hybrid. Cả hai mẫu xe này đều ghi nhận doanh số sụt giảm so với tháng 6, lần lượt là 10,2% và 17,5%; dù có ưu đãi khá hấp dẫn từ nhà sản xuất.

Cụ thể, Toyota Corolla Cross HEV được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 7. Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid được ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ với xe sản xuất trong năm 2025 hoặc 2024 (VIN 2024), quy đổi thành mức giảm 30-60 triệu đồng, đưa giá bán hạ còn 569,9 triệu hoặc 539,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid đang là mẫu xe xăng lai điện 7 chỗ rẻ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, hệ truyền động của mẫu xe này chỉ được xem là hybrid thể nhẹ (mild-hybrid), không có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt như các mẫu xe “full hybrid” khác (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài 3 cái tên đầu, những mẫu xe như Honda CR-V e:HEV và Toyota Camry HEV gây chú ý khi có giá tiền tỷ, nhưng vẫn bán được hơn 100 xe. Trong đó, CR-V e:HEV tuy có ưu đãi từ nhà phân phối trong tháng 7 nhưng không phải chương trình giảm giá, Camry HEV không có hỗ trợ gì.

Honda CR-V e:HEV có giá bán lẻ đề xuất lên tới 1,259 tỷ đồng, dù được định vị ở phân khúc C-SUV (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sức tiêu thụ của Toyota Camry HEV giảm 16,5% so với tháng 6, nhưng kết quả này có thể xem là ấn tượng, theo giới chuyên gia, do hai bản xăng lai điện của mẫu sedan hạng D này có giá bán 1,46-1,53 tỷ đồng; mức giá này ngang phiên bản cao cấp của các mẫu D-SUV như Ford Everest (cao nhất 1,545 tỷ đồng).

Với Toyota Camry, khách Việt vẫn chuộng mua các phiên bản hybrid hơn. Trong tháng 7, biến thể thuần xăng của mẫu xe này chỉ tiêu thụ được 72 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota Alphard cũng là một cái tên đáng chú ý, dù giảm tiêu thụ. Mẫu MPV cỡ lớn được mệnh danh “chuyên cơ mặt đất” này là sản phẩm không dành cho khách hàng phổ thông, mà nhắm tới các doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm phương tiện chuyên chở cao cấp.

Phiên bản HEV của mẫu xe này có giá lên tới 4,475 tỷ đồng, nhưng vẫn bán được 14 chiếc trong tháng 7, hút khách hơn biến thể thuần xăng đang rẻ hơn 105 triệu đồng (kết quả bán hàng đạt 8 xe).

Trong 5 mẫu xe còn lại, có 4 sản phẩm ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng trong tháng 7, gồm: Honda HR-V e:HEV, Toyota Yaris Cross HEV, Honda Civic e:HEV và Toyota Corolla Altis HEV.