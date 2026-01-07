Giám đốc mở tài khoản rửa tiền cho kẻ lừa đảo có biệt danh 68

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền, khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (SN 1986, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội Rửa tiền.

Giang là đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Công an bắt tạm giam đối tượng Giang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin tố giác của ông M.T.H. (SN 1981, trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến.

Theo trình bày của ông H., đầu tháng 6/2025, ông được mời tham gia đầu tư trên một nền tảng trực tuyến với tài khoản thử nghiệm sinh lợi cao.

Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp tiền thật, liên tục đưa ra các lý do như đạt chuẩn tài khoản quốc tế, vay hệ thống để duy trì giao dịch… buộc nạn nhân chuyển thêm tiền.

Đến khi thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí bất hợp lý, sau đó cắt liên lạc.

Qua điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ dòng tiền được chuyển vào tài khoản VPBank mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang đứng tên giám đốc.

Làm việc với cơ quan công an, Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh “68” để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Giang đã trực tiếp thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.