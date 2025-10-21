Sau rất nhiều đồn đoán, rò rỉ thông tin và hình ảnh, cuối cùng Toyota đã trình làng tân binh Land Cruiser FJ. Dự kiến xe sẽ có mặt trên thị trường vào giữa năm 2026.

Land Cruiser FJ mang “hơi thở Land Cruiser” nhưng trong một dáng vóc nhỏ hơn, linh hoạt hơn (Ảnh: Toyota).

Người mua có thể chọn giữa hai thiết kế mặt ca-lăng khác nhau: một kiểu mang đậm chất cổ điển với đèn pha tròn, và kiểu còn lại hiện đại hơn với đèn chữ nhật tích hợp dải LED ban ngày hình chữ C.

Nhìn ngang, Land Cruiser FJ gây chú ý với vòm bánh xe vuông vức, ốp hông cơ bắp và phần mui xe nhô cao giống các mẫu Land Cruiser cỡ lớn. Cột D to bản tạo cảm giác vững chãi cho xe, nhưng có thể ít nhiều ảnh hưởng nhẹ đến tầm nhìn phía sau.

Ở đuôi xe, bánh dự phòng được gắn trên cửa hậu gần như che kín cửa kính sau. Cụm đèn hậu hình chữ C và cản sau hầm hố hoàn thiện phong cách off-road cho Land Cruiser FJ.

Cản góc trước và sau được thiết kế có thể tháo rời, để người dùng dễ thay thế khi hư hỏng, giảm đáng kể chi phí sửa chữa. Ngoài ra, hãng trang bị cho xe nhiều tùy chọn cá nhân hóa, như thanh bảo vệ gầm, ống hút gió cao (snorkel), bệ chở đồ ARB gắn nóc, và các tấm MOLLE lắp phía trong cửa sau để gắn các phụ kiện dã ngoại.

Về kích thước, xe dài 4.575mm, rộng 1.855mm, và cao 1.960mm, với chiều dài cơ sở 2.580mm. Để dễ hình dung, FJ dài hơn Corolla Cross 114mm nhưng ngắn hơn Land Cruiser 348mm, và có trục cơ sở ngắn hơn 269mm. Nếu so với Suzuki Jimny, mẫu xe vốn được mệnh danh là "tiểu G-Class", thì FJ dài có chiều rộng, chiều cao và chiều dài cơ sở tương đương, nhưng độ dài tổng thể thân xe nhỉnh hơn khoảng 1m.

Bên trong, Land Cruiser FJ được trang bị vô-lăng ba chấu to bản, bảng đồng hồ kỹ thuật số, và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, đi kèm cụm nút chỉnh điều hòa riêng biệt.

Cần số dạng cơ, nhiều nút bấm dành cho chế độ off-road và hàng ghế sau có thể trượt tiến lùi để mở rộng khoang hành lý một cách linh hoạt.

Toyota cho biết xe sẽ được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense, gồm các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến. Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 2.7L 2TR-FE, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 246Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian.

Khung gầm của FJ được tinh chỉnh từ nền tảng IMV đang dùng cho các mẫu Hilux và Fortuner, trong khi thân xe được gia cường để tăng độ cứng và khả năng xử lý địa hình tốt hơn. Toyota khẳng định FJ có khả năng off-road “chuẩn Land Cruiser”, với góc tới/thoát, khoảng sáng gầm và hành trình bánh xe được tối ưu

Ảnh: Toyota