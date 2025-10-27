Honda CB1000 bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi cần số, có thể gây nguy hiểm

Honda Việt Nam mới đây thông báo chiến dịch triệu hồi đối với mẫu mô tô CB1000 nhằm khắc phục lỗi cần chuyển số. Hãng không công bố số lượng xe thuộc diện ảnh hưởng, chỉ nêu thông tin là thuộc đời 2025, được xuất xưởng từ nhà máy Nhật Bản.

Honda CB1000 ra mắt khách Việt vào cuối tháng 2, giá xe được niêm yết ở mức 349,9 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo hãng, bu-lông cần chuyển số trên những chiếc CB1000 thuộc diện ảnh hưởng có thể bị lỏng trong lúc vận hành, ảnh hưởng tới quá trình chuyển số khi lái xe. Điều này có thể gây bất tiện cho người dùng và trong một số trường hợp có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tuy nhiên, Honda Việt Nam chưa ghi nhận sự cố nào liên quan đến lỗi này. Người dùng sở hữu xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về kế hoạch kiểm tra và thay thế các bộ phận cần thiết trong thời gian tới.

Honda CB1000 là sản phẩm mới của Honda Việt Nam, được đưa về để lấp chỗ trống của dòng CB1000R trước đó. Khác với “người tiền nhiệm” sở hữu kiểu dáng tân cổ điển, CB1000 hướng tới những người dùng tìm kiếm một mẫu mô tô naked-bike có thiết kế khỏe khoắn, hầm hố.

Động cơ của Honda CB1000 được kế thừa từ mẫu sportbike CBR1000RR Fireblade. Cỗ máy này có 4 xi-lanh, dung tích 1.000cc và đi kèm hệ thống Throttle By Wire (bướm ga điện tử) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lần triệu hồi mô tô gần nhất của Honda Việt Nam diễn ra cách đây không lâu, cụ thể là đầu tháng 10. Theo đó, có tổng cộng 3.946 chiếc CBF150 và CBF300 có đời sản xuất 2019, 2020 và 2022 (đều nhập khẩu từ Thái Lan) cần thay thế cụm đèn pha.

Hệ thống dây điện trong đèn pha và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng trong môi trường sử dụng có rung lắc, dây đèn pha có thể bị uốn cong. Từ đó, dây lõi có thể bị đứt, khiến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng khi sử dụng xe.

Lỗi này tuy không quá nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm của người dùng. Mọi chi phí sửa chữa đều được hãng xe Nhật miễn phí nhưng thời gian kiểm tra và thay mới cụm đèn pha cần đến trung bình 42 phút/xe.