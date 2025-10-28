Mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trưa 28/10, tại đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), đường Linh Đông (phường Thủ Đức) và đường An Bình (phường Dĩ An)... nước ngập lênh láng, có đoạn dâng cao hơn nửa bánh xe.

Nhiều phương tiện chết máy khi đi qua đường Tô Ngọc Vân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ qua các điểm ngập. Trong khi đó, một số tài xế buộc phải quay đầu, chọn lộ trình khác để di chuyển.

"Khu vực này hễ mưa lớn là ngập, nhưng hôm nay mưa kéo dài nên nước dâng cao hơn bình thường. Mỗi lần ô tô chạy qua, nước lại dạt vào nhà, mang theo cả rác thải", một người dân sống trên đường Tô Ngọc Vân chia sẻ.

Tại đường Linh Đông, do mặt đường thấp, nước từ đường Tô Ngọc Vân đổ xuống khiến khu vực này cũng bị ngập lênh láng.

Một công nhân ngồi trú mưa bên đường Tô Ngọc Vân, chờ nước rút để về nhà (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa đo được từ 7h ngày 27/10 đến 7h ngày 28/10 tại phường Dĩ An là 40,2mm, xã Hóc Môn 27,2mm, phường Bình Thắng 23,8mm...

Dự báo, từ 13h ngày 28/10 đến 13h ngày 30/10, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 140mm.

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, khu đô thị và vùng ven sông, kênh rạch. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.