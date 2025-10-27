Tình huống diễn ra vào ngày 26/10 trên đường Cầu Diễn (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Theo đó, hai người phụ nữ đi xe máy song song với nhau để trò chuyện ở giữa đường. Dù tài xế ô tô có camera hành trình đã liên tục nhấn còi cảnh báo, nhưng hai người vẫn không đi gọn vào sát lề hoặc dừng hẳn xe lại để nói chuyện, gây cản trở giao thông. Đúng lúc đó, chiếc xe tải muốn vượt lên đã đánh lái sang phải đột ngột, khiến người phụ nữ đi xe máy phía ngoài giật mình phanh gấp và trượt ngã ra đường.

Mải "buôn chuyện", người phụ nữ đi xe máy ngã nhào vì phanh gấp né ô tô tải (Video: Quốc Đạt).

Tài xế ô tô tải sau đó đã dừng xe, xuống hỗ trợ người phụ nữ vừa bị ngã. Hiện chưa rõ tình hình thương vong.

Tình huống trên cho thấy tài xế ô tô tải cần chú ý quan sát, không cố vượt khi chưa đủ điều kiện an toàn, và cần bật xi-nhan khi xe chuyển làn. Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, giống như ô tô, người đi xe máy cũng cần luôn tập trung quan sát, không chạy song song với xe khác để trò chuyện, vừa gây cản trở giao thông vừa mất an toàn cho bản thân vì xao nhãng. Khi đi chậm, người đi xe máy cần đi vào làn trong cùng bên phải, nhường làn giữa và làn bên trái cho các xe khác di chuyển nhanh hơn.