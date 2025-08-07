Bất ngờ về thị trường tiêu thụ nhiều xe Toyota Land Cruiser nhất

Theo dữ liệu tổng hợp bởi chuyên gia phân tích ngành ô tô Felipe Munoz đến từ Car Industry Analysis, Toyota đã bán được 105.700 chiếc Land Cruiser 300 Series trên toàn thế giới trong năm 2024, giảm nhẹ 2% so với năm 2023. Đáng chú ý, Australia chiếm vị trí số 1 khi tiêu thụ 13.790 xe, nhiều hơn Nhật Bản (13.174 xe).

Mẫu Toyota Land Cruiser 2025 tại thị trường Australia (Ảnh: Toyota).

Dù Australia đứng đầu bảng, các thị trường ở khu vực Trung Đông vẫn đóng góp phần lớn doanh số toàn cầu của mẫu xe này.

Cụ thể, 59% tổng số xe Land Cruiser 300 bán ra trong năm 2024 được tiêu thụ tại các thị trường ở Trung Đông. Trong đó, Ả-rập Saudi đứng thứ ba toàn cầu với 12.381 xe, theo sau là Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất - UAE (9.319 xe), Oman (8.882 xe), Qatar (8.685 xe), Kuwait (8.028 xe), Iraq (7.133 xe) và Jordan (2.849 xe) - cũng là thị trường chốt top 10.

Ngoài Australia và Nhật Bản, Nga là thị trường duy nhất ngoài Trung Đông góp mặt trong top 10. Dù Toyota đã ngừng phân phối chính thức tại Nga từ khi chiến sự liên quan tới Ukraine nổ ra, mẫu Land Cruiser 300 vẫn ghi nhận 3.682 xe bán ra, xếp thứ 9 toàn cầu.

10 thị trường lớn nhất của mẫu Toyota Land Cruiser (Nguồn dữ liệu: Car Industry Analysis).

Land Cruiser 300 Series là mẫu xe lớn nhất trong dòng Land Cruiser mở rộng của Toyota, nhưng lại không được bán tại Bắc Mỹ; thay vào đó là "người anh em" Land Cruiser 250 nhỏ hơn (Prado), mẫu Sequoia lớn hơn một chút, và mẫu Lexus LX cao cấp hơn.

Thế hệ hiện tại của Land Cruiser 300 Series ra mắt từ năm 2021, sử dụng kết cấu khung rời TNGA-F. Mẫu SUV này được nâng cấp với cụm đồng hồ kỹ thuật số cho đời 2025 và thêm tùy chọn hệ truyền động hybrid tự sạc (HEV) ở phiên bản 2026, cùng một vài thay đổi nhỏ về thiết kế. Phiên bản hybrid này là chiếc Land Cruiser mạnh nhất từ trước đến nay, với công suất tổng hợp 457 mã lực từ động cơ V6 tăng áp kép 3.5L kết hợp với một mô-tơ điện.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu Land Cruiser 300 Series nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản có giá niêm yết 4,58 tỷ đồng, nhưng hiếm khi được bán đúng giá đề xuất, kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào năm 2022. Có thời điểm mẫu xe này được bán "kênh giá" tới 1,6 tỷ đồng.