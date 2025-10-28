Rời quê nhà, du khách Mỹ chi 40 triệu đồng/tháng sống thoải mái ở Việt Nam

Chuyến đi định mệnh tới Việt Nam

Travis Carrasquillo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời quê nhà để tới một đất nước xa xôi như Việt Nam và sinh sống.

Trước khi tới đây, Travis làm việc ở Hawaii (Mỹ) với vai trò là chuyên viên phân tích hành vi, hỗ trợ trẻ em trong các gia đình quân nhân mắc chứng tự kỷ. Đó là một công việc cực kỳ căng thẳng và anh biết mình không thể duy trì mãi.

Mê du lịch nên anh đã đặt chân tới nhiều tỉnh thành ở Việt Nam (Ảnh: Travis Carrasquillo).

Do yêu thích du lịch, sau khi lần lượt đặt chân đến Philippines, Thái Lan và Việt Nam trong ba năm liên tiếp, anh nhận ra mình thực sự yêu châu Á.

Đầu năm 2019, anh nhận được một tin nhắn từ vị bác sĩ quân y đã nghỉ hưu hiện sống ở Hà Nội. Ông cho biết hai vợ chồng có một cậu con trai mắc chứng tự kỷ cần tìm người dạy dỗ, chăm sóc cậu bé.

Với Travis, thời điểm đó thật hoàn hảo. Anh nghĩ đó là tín hiệu để mình rời khỏi quê nhà nước Mỹ.

"Hawaii chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy thực sự thuộc về. Chi phí sinh hoạt ở đây rất cao. Dù yêu cảnh sắc nơi này, tôi biết mình không thể gắn bó lâu dài", anh bộc bạch.

6 tháng sau, anh chuyển tới Hà Nội và học tiếng Việt hơn 1,5 năm để đạt trình độ giao tiếp tốt. Có bạn gái là giáo viên tiếng Việt giúp anh cải thiện trình độ nghe nói từng ngày. Cùng với đó, anh làm việc với gia đình có con trai mắc tự kỷ suốt 4 năm. Anh dạy cậu bé sau giờ học, giúp em phát triển kỹ năng giao tiếp và hòa nhập xã hội.

Khi công việc kết thúc, anh quyết định ở lại Việt Nam và chuyển đến Đà Nẵng, một thành phố biển yên bình ở miền Trung. Với anh, Hà Nội là nơi tuyệt vời, giàu lịch sử và văn hóa, nhưng bị ô nhiễm khá nặng.

Hai năm trước, khi anh chuyển đến Đà Nẵng, nơi đây vẫn còn khá mới mẻ. Vì yêu thành phố có bãi biển đẹp và khí hậu dễ chịu, nên anh quyết định thử sống tại đây.

Anh tiết lộ chưa có ý định quay lại Mỹ (Ảnh: Travis Carrasquillo).

Trong mắt Travis, Đà Nẵng có sự cân bằng hoàn hảo, từ những quán cà phê đẹp, phòng gym tốt cho tới đồ ăn tuyệt vời. Đây là mọi thứ anh cần, nhưng không quá đông đúc như Hà Nội hay TP.HCM. Anh chọn sống ở khu trung tâm thay vì gần biển vì giá thuê rẻ hơn. Nơi này chỉ mất khoảng 10 phút lái xe là đến bãi biển.

Chi tiêu gần 40 triệu đồng/tháng là sống thoải mái

Travis ước tính, mỗi tháng anh chi tiêu khoảng 1.500 USD (gần 40 triệu đồng). Khoản tiền này đủ chi trả tiền thuê nhà, ăn uống, chi phí tập gym và cả những chuyến du lịch ngắn vào cuối tuần. Với số tiền này, anh hầu như có thể làm mọi thứ mình muốn.

"Nhiều người biết chi phí ở Việt Nam giá rẻ và nhầm tưởng rẻ đồng nghĩa với kém chất lượng. Thực tế hoàn toàn ngược lại", anh nhận xét.

Ẩm thực Việt là điều vị khách Mỹ mê nhất (Ảnh: Travis Carrasquillo).

Một trong những điều ấn tượng khiến anh thích nhất là ẩm thực Việt tươi ngon, lành mạnh. Khi còn sống ở Mỹ, anh hiếm khi đi ăn ngoài. Trong khi ở Việt Nam, điều này khác hẳn. Với anh, việc ra ngoài kiếm đồ ăn khi ở Việt Nam là điều dễ dàng. Anh cũng nhận thấy, con người Việt Nam thân thiện, ấm áp và có tinh thần cộng đồng mạnh mẽ.

Travis quan sát thấy người Việt dành nhiều thời gian để ngồi trò chuyện, đi cà phê hay tụ tập với bạn bè. Cảm giác gắn kết đó là điều anh thấy thiếu vắng ở Mỹ.

Khi trở về thăm bố mẹ ở vùng ngoại ô Chicago - nơi anh lớn lên, vào dịp hè, mọi thứ đều rất khác. Đó là quang cảnh đường phố vắng lặng, nhà cửa khép kín, ai cũng lái xe từ chỗ này đến chỗ khác. Anh thích sự yên tĩnh, nhưng lại nhớ cảm giác được thấy mọi người ra ngoài, sống chậm và gần gũi như ở Việt Nam.

"Tất nhiên tôi cũng vẫn nhớ gia đình. Nếu không vì họ, có lẽ tôi chẳng muốn quay lại Mỹ. Tôi cũng yêu Việt Nam và đưa ra lời khuyên với ai có ý định tới đây sinh sống. Hãy tự trải nghiệm, dành thời gian khám phá xem liệu Việt Nam có phù hợp với bạn hay không", anh nói.