Tài xế bị container va trúng đầu tử vong ở Lâm Đồng

Vụ việc xảy ra vào 8h45 ngày 28/10, tại khuôn viên một khách sạn ở phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân là ông Phạm Thế Vinh, 39 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong (Ảnh: Khánh Hồng).

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Vinh điều khiển xe tải đến khuôn viên khách sạn để di dời container. Tại hiện trường, người này đứng dưới xe làm việc, bất ngờ bị thùng này tuột khỏi hệ thống cáp cẩu, va vào đầu, dẫn tới tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường B’Lao có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ vụ việc.