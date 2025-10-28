Vincom Retail hoàn tất chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh

Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) vừa thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT - đơn vị chủ sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh - cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Vincom NCT sẽ không còn là công ty con của Vincom Retail. Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân độc lập, không có quan hệ sở hữu với Tập đoàn Vingroup hay các công ty thành viên.

Giao dịch là một phần trong chiến lược đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và tập trung nguồn lực vào các trung tâm thương mại trọng điểm, có quy mô lớn và tiềm năng phát triển cao trong tương lai.

Vincom Center Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: VRE).

Trong thời gian thực hiện dự án nâng cấp, quyền lợi khách hàng không bị ảnh hưởng. Vincom Center Nguyễn Chí Thanh vẫn duy trì hoạt động bình thường tại các khu vực không thuộc diện cải tạo, bao gồm siêu thị, khu ẩm thực, rạp chiếu phim và các dịch vụ tiện ích.

Vincom Retail hiện là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ dẫn đầu cả nước với hệ thống gồm gần 90 trung tâm thương mại Vincom hiện diện tại 31/34 tỉnh, thành.

Gần đây nhất, công ty đã khai trương hệ thống Vincom Mega Mall tại phía đông Hà Nội (Vincom Mega Mall Ocean City quy mô gần 70.000m2) và Hải Phòng (Vincom Mega Mall Royal Island quy mô hơn 55.000m2).