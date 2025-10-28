Tại sự kiện mở bán diễn ra cuối tuần qua, 91% tổng số lượng căn đã được hấp thụ, phản ánh nhu cầu và sự quan tâm của giới đầu tư với phân khúc bất động sản cao cấp.

CLD cán mốc tỷ lệ hấp thụ ấn tượng tại sự kiện mở bán The Fullton Edition ngày 26/10 (Ảnh: CĐT).

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và Quốc tế, chia sẻ: “Sự đón nhận tích cực từ thị trường dành cho The Fullton Edition đã khẳng định chiến lược của tập đoàn trong việc tái định nghĩa chuẩn mực sống của các dự án thấp tầng hạng sang tại Hưng Yên.

Chúng tôi trân trọng niềm tin và sự đồng hành từ phía khách hàng và nhà đầu tư. Đây là động lực để CLD tiếp tục kiến tạo những dự án đảm bảo chất lượng, phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng dành riêng cho các chủ nhân thời thượng. Tiếp nối thành công này, chúng tôi sẽ ra mắt Orchard Mansion - phân khu thấp tầng tiếp theo thuộc Tổng dự án Sycamore - tại TPHCM vào cuối năm nay”.

Đội ngũ CLD thành công ra mắt dự án The Fullton Edition, một chuẩn mực mới cho phân khúc nhà ở thấp tầng hạng sang tại Hưng Yên (Ảnh: CĐT).

Kể từ đầu năm, CLD đã ghi nhận nhiều dấu mốc trong danh mục đầu tư tại Việt Nam. Sau lễ khởi công vào tháng 6, The Fullton đã thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình đô thị tích hợp tại Hưng Yên, tiếp nối đà tăng trưởng, lễ cất nóc dự án Lumi Hanoi đã diễn ra vào ngày 20/10.

Trong khi đó, tại TPHCM, CLD đã bàn giao không gian sống đẳng cấp tại The Orchard - phân khu đầu tiên của Tổng dự án Sycamore cho khách hàng vào tháng 8. Giai đoạn thứ hai, Orchard Hill, đạt tỷ lệ bán gần như tối đa, trong khi Orchard Heights và Orchard Grand tiếp tục ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao ngay khi vừa ra mắt.

Bộ sưu tập thiết kế độc bản: Nâng tầm chuẩn mực sống khác biệt

The Fullton Edition được thiết kế dựa trên triết lý “ngôi nhà phản ánh phong cách sống của gia chủ”. Ngay từ giai đoạn đầu tiên, The Fullton Edition mang đến đa dạng loại hình nhà ở, từ biệt thự cao cấp đến nhà phố thương mại, đáp ứng nhu cầu phong phú về lối sống.

Biệt thự tứ lập là lựa chọn dành cho những cặp vợ chồng mới cưới, gia đình trẻ hoặc những gia chủ mong muốn nâng tầm không gian sống. Mỗi căn có diện tích từ 151 đến 179m2, sở hữu mặt tiền rộng 10m và chiều cao thông tầng lên tới 6,7m. Thiết kế mặt bằng tinh tế giúp tối ưu sự kết nối trong sinh hoạt gia đình, đồng thời đảm bảo tính riêng tư.

Biệt thự song lập được kiến tạo nhằm dung hòa giữa tính kết nối gia đình và sự riêng tư, mang đến không gian sống lý tưởng cho các gia đình hiện đại. Mỗi biệt thự đều sở hữu ba mặt thoáng, đa dạng không gian linh hoạt, khu vực bếp mở, cùng phòng khách thoáng đãng với chiều cao thông tầng lên đến 6,7m, đón ánh sáng tự nhiên. Gia chủ có thể kết hợp hai căn liền kề thành một dinh thự rộng đến 360m2, với không gian chung - riêng được mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của các gia đình đa thế hệ.

Dành cho những gia chủ yêu thích không gian xanh và phong cách sống gần gũi với thiên nhiên, biệt thự sân vườn là lựa chọn tối ưu với diện tích từ 310 m2 đến 364m2, sở hữu bốn mặt thoáng, cùng hệ kính lớn giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí.

Với số lượng 14 căn giới hạn, biệt thự bể bơi sở hữu diện tích sàn rộng khoảng 434m2, mang đến cho gia chủ trải nghiệm sống nghỉ dưỡng tại gia. Mỗi căn được thiết kế với sân thượng lý tưởng cho các buổi sum họp thành viên, khoảng thông tầng hai mặt cao 6,7m hướng ra cảnh quan bên ngoài, cùng lối đi riêng dẫn tới công viên trung tâm rộng 1,9ha, đem lại trải nghiệm nghỉ dưỡng vào cuộc sống thường nhật.

Loại hình nhà phố thương mại giới thiệu mô hình nhà ở đa năng tiên phong trong khu vực, kết hợp hài hòa giữa hoạt động kinh doanh, phong cách sống và không gian riêng tư.

Mô hình clubhouse The Fullhaus thành hình đã thiết lập chuẩn mực mới cho phong cách sống đẳng cấp tại phía Đông Hà Nội. Tọa lạc liền kề công viên trung tâm, The Fullhaus mang đến cho cư dân tổ hợp tiện ích toàn diện gồm hồ bơi vô cực dài 50m, sảnh cư dân, phòng tiệc, phòng golf 3D, phòng gym, phòng chiếu phim đa năng và không gian làm việc chung. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí và làm việc của cư dân, những tiện ích tại đây còn đề cao sự riêng tư, tiện nghi và chất lượng sống vượt trội.

The Fullhaus thiết lập chuẩn sống mới tại khu vực Đông Hà Nội nhờ đặc quyền tiếp cận hệ tiện ích sang trọng, tầm nhìn công viên rộng mở cùng kiến trúc đương đại tinh tế (Ảnh: CĐT).

Khách hàng quan tâm về dự án The Fullton Edition có thể liên hệ số 1800 400 088 (văn phòng miền Bắc) hoặc 1800 599 986 (văn phòng miền Nam), hoặc truy cập https://thefullton.com.vn/.