MSB: An toàn hệ thống là nền tảng của đổi mới và tăng trưởng

Cải tiến nền tảng công nghệ: Phòng thủ để xây dựng hệ sinh thái số an toàn

Năm 2024, MSB nâng cấp thành công hệ thống ngân hàng lõi (core banking) thế hệ mới. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của MSB trong việc xây nền móng vững chắc cho hệ sinh thái số phát triển bền vững và an toàn.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng chuyển từ các hệ thống tập trung sang kiến trúc linh hoạt, phân tán và tích hợp API mở, MSB chủ động chuyển đổi hệ thống lõi để vận hành tương thích với sự gia tăng về quy mô, mở rộng khả năng kết nối và đổi mới.

Bên cạnh đó, MSB duy trì một hệ thống giám sát và xử lý sự cố an toàn thông tin liên tục và toàn diện. Ngân hàng triển khai các giải pháp tiên tiến như SIEM (quản trị sự kiện và thông tin bảo mật), EDR (phòng chống xâm nhập tại điểm cuối) và DRPS (dịch vụ bảo vệ rủi ro kỹ thuật số) để theo dõi, phân tích và phản ứng nhanh với mọi dấu hiệu bất thường.

MSB tăng cường tích hợp nhật ký hệ thống từ máy chủ, thiết bị, cũng như các ứng dụng quan trọng thuộc nhóm 3 và 4 vào nền tảng SIEM, giúp tập trung dữ liệu bảo mật, nâng cao khả năng phát hiện sớm các sự kiện rủi ro.

Hệ thống giám sát đa tầng này đã góp phần tạo nên tường lửa thông minh bảo vệ môi trường vận hành của MSB, từ đó đảm bảo sự an toàn, ổn định và tin cậy cho hoạt động ngân hàng số.

Nâng cấp văn hóa bảo mật toàn tổ chức

Bước tiến của MSB không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn là sự chuyển biến trong văn hóa nội bộ. Theo đó, ngân hàng đã xây dựng danh mục rủi ro an ninh thông tin toàn diện, được theo dõi theo thời gian thực và cập nhật liên tục. Rủi ro không còn là báo cáo cuối kỳ, mà trở thành chỉ số quan trọng của quá trình ra quyết định trên dữ liệu.

Việc triển khai các giải pháp như SIEM, EDR cùng với diễn tập định kỳ các kịch bản tấn công mạng giúp MSB duy trì trạng thái phòng thủ chủ động, linh hoạt và thích ứng cao. Mỗi thành viên trong tổ chức, từ nhân sự công nghệ đến giao dịch viên tại quầy đều được đào tạo để trở thành một mắt xích an toàn trong chuỗi vận hành số.

Mỗi nhân sự MSB đều là mắt xích trong đảm bảo an toàn vận hành số (Ảnh: MSB)

Song song với đó, MSB đã triển khai xác thực đa nhân tố (MFA) cho các hệ thống giao dịch tài chính trọng yếu như core banking và Jupiter, tăng cường lớp bảo vệ trước nguy cơ truy cập trái phép. Ngân hàng cũng thường xuyên kiểm thử hệ thống dự phòng và quy trình khôi phục dữ liệu, bảo đảm khả năng vận hành liên tục và an toàn cho các nền tảng cốt lõi.

Chủ động củng cố an toàn thông tin - năng lực cốt lõi xây dựng niềm tin

MSB xác định việc bảo vệ an toàn thông tin là nền tảng để ngân hàng duy trì sự gắn kết và tạo giá trị bền vững trong hành trình số hóa. Với tinh thần đó, MSB đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo mật, liên tục thích ứng và phòng ngừa ở cấp hệ thống, cấp ứng dụng và từ cấp độ khách hàng.

MSB triển khai đa dạng giải pháp nhằm bảo vệ khách hàng tốt hơn trong các giao dịch số (Ảnh: MSB)

Song song, MSB ứng dụng các công nghệ AI và Machine Learning vào việc phát hiện hành vi gian lận phức tạp, chống deepfake. Ngân hàng cũng tự động cảnh báo và chặn giao dịch bất thường hoặc tiềm ẩn rủi ro cao như giao dịch cờ bạc, chuyển tiền đa cấp...

Không chỉ bảo vệ hệ thống, MSB còn thiết lập một lá chắn chủ động cho từng khách hàng, giúp họ được an toàn ngay cả khi chưa nhận ra nguy cơ.

Bên cạnh đó, MSB đã triển khai loạt thiết bị, công nghệ tiên tiến như xác thực đa nhân tố, đọc căn cước công dân gắn chip kết nối dữ liệu quốc gia, và kết nối sinh trắc học.

Đây không chỉ là biện pháp an ninh, mà là cơ sở để xây dựng trải nghiệm khách hàng liền mạch, xác thực số đáng tin cậy, sẵn sàng cho một tương lai ngân hàng hoàn toàn phi vật lý.

Việc MSB kết nối và chia sẻ dữ liệu an ninh với các cơ quan quản lý như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước là bước đi thể hiện tinh thần liên kết dữ liệu quốc gia vì một không gian tài chính minh bạch.

Đây là hướng đi giúp giảm thiểu thiệt hại cho toàn xã hội trước làn sóng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi thông qua việc cảnh báo hoặc chặn tự động các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo.

Đại diện MSB chia sẻ: “An toàn thông tin là hành trình hai chiều: ngân hàng bảo vệ liên tục, và khách hàng không ngừng cảnh giác. Ngân hàng bảo vệ người dùng bằng hệ thống, nhưng chính sự cẩn trọng của khách hàng mới là mật mã an toàn nhất.

Khách hàng hãy luôn tỉnh táo, chủ động trong mọi giao dịch, theo dõi liên tục các cảnh báo của ngân hàng để bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản”.