Đối thủ của Kia Sonet và Suzuki Fronx bước sang thế hệ mới, dáng "lột xác"

Venue hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai, có mặt tại hầu hết các thị trường trên toàn cầu, ngoại trừ châu Âu, nơi hãng có mẫu Bayon làm đại diện ở phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Sáu năm sau lần ra mắt đầu tiên, Venue đã bước sang thế hệ mới tại Ấn Độ, với ngoại hình vuông vức hơn, kích thước tổng thể lớn hơn, và trang bị nội thất hiện đại hơn.

Hyundai vừa giới thiệu Venue thế hệ thứ hai với diện mạo mới và nhiều nâng cấp công nghệ (Ảnh: Hyundai).

Ngoại thất mới của Venue thế hệ mới lấy cảm hứng từ "đàn em" Hyundai Exter, từ bỏ phong cách thể thao cũ để theo đuổi phong cách SUV cứng cáp, góc cạnh.

Ở đầu xe, cụm đèn chiếu sáng có thiết kế phân tầng, gồm dải đèn định vị “Twin Horn” DRL, đèn pha LED “Quad Beam” và dải LED nằm vắt ngang nắp ca-pô. Lưới tản nhiệt vuông vức cỡ lớn và tấm ốp gầm kim loại kích thước lớn tạo dáng vẻ bề thế, khoẻ khoắn hơn cho xe.

Ở bên hông, điểm nhấn là vòm bánh giống của Tucson, ốp cột C bóng, và dựng cao hơn trước. Xe cao hơn, rộng hơn, với trục cơ sở tăng thêm 20mm, lên 2.520mm, giúp không gian bên trong xe rộng rãi hơn, dù chiều dài tổng thể vẫn là 3.995mm.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED trải dài gợi liên tưởng đến phong cách của Opel, trong khi ốp gầm kích thước lớn chiếm gần như toàn bộ cản sau. Bộ mâm 16 inch cắt kim cương trông hơi nhỏ so với thân xe cao hơn, lại cộng thêm giá nóc.

Venue thế hệ mới cao hơn 48mm và rộng hơn 30mm so với thế hệ trước (Ảnh: Hyundai).

Bên trong xe, ở vị trí trung tâm là màn hình cong toàn cảnh, ghép hai màn hình 12,3 inch lại với nhau, một là bảng đồng hồ kỹ thuật số và một của hệ thống thông tin - giải trí. Táp-lô có thiết kế hoàn toàn mới, với cửa gió điều hòa hiện đại, dòng chữ Venue dập nổi, và bảng điều khiển trung tâm vẫn có nhiều nút vật lý nhưng được bố trí gọn gàng hơn.

Nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung (Ảnh: Hyundai).

Vô-lăng cũng được thiết kế mới, mang logo 4 chấm, giống trên mẫu Ioniq 5. Nội thất phối hai tông xanh thẫm (Dark Navy) và xám nhạt (Dove Grey), kết hợp đèn viền màu trắng nhẹ cùng ghế bọc da.

Tính thực dụng của không gian nội thất được cải thiện với hàng ghế sau có tựa lưng điều chỉnh được độ ngả, rèm che nắng cửa sổ, cửa gió điều hòa riêng và lưng ghế trước khoét sâu, tăng khoảng duỗi chân cho người ngồi.

Dù là SUV cỡ nhỏ nhưng Hyundai Venue thế hệ mới hứa hẹn có không gian bên trong khá thoải mái cho người ngồi (Ảnh: Hyundai).

Dù bước sang thế hệ mới, nhưng Hyundai Venue 2025 vẫn có ba tùy chọn động cơ như trước. Cụ thể, tại thị trường Ấn Độ, động cơ xăng 1.2L nạp khí tự nhiên cho công suất 82 mã lực, động cơ xăng tăng áp 1.0L cho công suất 118 mã lực, và động cơ diesel tăng áp 1.5L cho công suất 114 mã lực.

Tùy phiên bản, sẽ có sự kết hợp với hộp số sàn, hộp số tự động thủy lực, hoặc CVT, nhưng tất cả đều dẫn động cầu trước.

Hyundai sẽ công bố giá bán xe Venue mới tại Ấn Độ vào ngày 4/11, trước khi mở rộng sang các thị trường khác trong thời gian tới.

Mẫu Hyundai Venue đang được bán tại Việt Nam thuộc thế hệ đầu tiên, ra mắt vào tháng 12/2023, là mẫu xe SUV nhỏ nhất trong dải sản phẩm của Hyundai. Hiện Venue được lắp ráp trong nước, với trang bị động cơ 1.0L tăng áp, với phiên bản tiêu chuẩn giá từ 499 triệu đồng và phiên bản đặc biệt giá từ 539 triệu đồng.

Đối thủ cạnh tranh của Hyundai Venue tại Việt Nam là Kia Sonet và Toyota Raize, nhưng mới đây có thêm Suzuki Fronx với trang bị động cơ mild-hybrid có tính tiên phong trong phân khúc.