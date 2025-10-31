Chi tiết Volkswagen Golf R: “Hot hatch” mạnh ngang Honda Civic Type R

Ngày 31/10, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của Volkswagen Golf, hãng xe Đức đã chính thức giới thiệu mẫu “hot hatch” này tới khách hàng Việt Nam. Dòng xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với 6 phiên bản, đi kèm giá bán lẻ đề xuất như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Golf 1.5 eTSI Life 798.000.000 Golf 1.5 eTSI Style 898.000.000 Golf 1.5 eTSI R-Line 998.000.000 Golf 2.0 TSI GTI Lite 1.288.000.000 Golf 2.0 TSI GTI Performance 1.468.000.000 Golf R Performance 4Motion 1.898.000.000

Giá bán các phiên bản của Volkswagen Golf (Đơn vị: Đồng).

Volkswagen Golf dài 4.282mm, rộng 1.789mm, cao 1.478mm và chiều dài cơ sở đạt 2.636mm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Volkswagen Golf được định vị ở phân khúc hatchback hạng C nhưng thực tế, kích thước của mẫu xe này chỉ nhỉnh hơn hạng B một chút. Trong những biến thể được hãng xe Đức phân phối, phiên bản Golf R Performance 4Motion cao cấp nhất được xem là đối trọng của Honda Civic Type R.

Đáng nói rằng, Volkswagen Golf R Performance là một trong số ít những mẫu xe hiệu năng cao có giá bán dưới 2 tỷ đồng. Trong khi đó, Honda Civic Type R đang đắt hơn đáng kể, được nhà phân phối niêm yết ở mức 2,999 tỷ đồng.

Là phiên bản hiệu năng cao, Volkswagen Golf R Performance sở hữu gói trang bị R-Line gồm nhiều chi tiết hướng tới yếu tố thể thao, như cản trước/sau, cánh gió đuôi sau cùng hệ thống ống xả kép mỗi bên.

Trang bị ngoại thất của mẫu xe này có điểm nhấn ở cụm đèn trước mang công nghệ LED ma trận IQ.Light với nhiều chế độ thích ứng. Bộ mâm của xe có kích thước 19 inch, thiết kế dạng 5 chấu “Y” khỏe khoắn, đi kèm cùm phanh hiệu năng cao “R” màu xanh.

Bước vào bên trong, nội thất của Volkswagen Golf vẫn theo đuổi triết lý thiết kế chung của hãng xe Đức, tập trung vào sự tối giản. Khác với phiên bản thường, biến thể hiệu năng cao R Performance của mẫu hatchback hạng C này có các chi tiết giả vân carbon trên táp-lô.

Vô-lăng của xe có thiết kế vát đáy, đi kèm logo “R” và được thêu chỉ màu xanh trang trí, cùng màu với lớp sơn ngoại thất. Phía sau là cụm đồng hồ điện tử 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm có kích cỡ 10 inch, đi kèm tính năng kết nối điện thoại thông minh.

Một số trang bị tiện nghi khác trên xe còn có: điều hòa tự động, cần số điện tử, sạc điện thoại không dây, đèn viền trang trí nội thất, lẫy chuyển số…

Các hàng ghế của Volkswagen Golf R Performance sử dụng chất liệu da pha nỉ, trong đó hàng ghế đầu có thiết kế dạng ghế đua ôm lưng người ngồi, nhưng chỉ có thể chỉnh cơ. Theo trải nghiệm thực tế của phóng viên báo Dân trí, trải nghiệm ngồi ở hàng ghế thứ 2 của phiên bản này không thực sự thoải mái.

Hàng ghế này có đầy đủ 3 tựa đầu, nhưng vị trí chính giữa sẽ không dễ chịu, do biến thể này được trang bị hệ dẫn động hai cầu nên phần sàn xe có phần gồ lên.

Vị trí đáng trải nghiệm nhất trên Volkswagen Golf R Performance 4Motion nằm ở sau vô-lăng. Bên dưới nắp ca-pô, phiên bản này được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 420Nm.

Thông số trên ngang với mẫu xe hiệu năng cao Honda Civic Type R và tuy không có hộp số sàn như đối thủ, Volkswagen Golf R Performance được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Khác với các phiên bản thường, biến thể R Performance còn được trang bị hệ thống treo thích ứng.

Volkswagen Golf R Performance 4Motion có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 270km/h, theo công bố của nhà sản xuất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Volkswagen Golf R Performance đang có khá nhiều lợi thế ngoài giá bán dễ tiếp cận hơn, sau khi Honda Việt Nam tuyên bố sẽ chính thức ngừng bán Civic Type R sau khi 10 chiếc Civic Type R cuối cùng có chủ. Dù vậy, hãng xe Đức không đặt nặng doanh số với “tân binh” này.

Với Volkswagen Việt Nam, mẫu MPV Viloran vẫn đang là sản phẩm chủ lực, còn Golf được đưa về với mục đích chính là làm hình ảnh cho thương hiệu. Lượng xe Golf được nhập về cũng không nhiều, có khoảng 350 chiếc trong lô đầu tiên, theo chia sẻ từ phía đại lý.