Chào giá hơn 22 tỷ, siêu xe Maserati MC20 bản độc nhất Việt Nam có gì?

Một chiếc Maserati MC20 bản đặc biệt mới đây được đưa về Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, đây là phiên bản Notte, sản xuất giới hạn 50 chiếc trên toàn thế giới. Đây là chiếc MC20 Notte độc nhất Việt Nam, có giá bán niêm yết 22,28 tỷ đồng.

Trong tiếng Italy, “Notte” nghĩa là “đêm”. Do đó, ngoại thất xe được sơn màu đen mờ có tên Nero Essenza Matte. Màu sơn này do Andrea Bertolini - tay đua thử nghiệm xe của hãng xe Italia - cùng bộ phận cá nhân hóa Maserati Fuoriserie phối hợp để hoàn thiện.

Ngoài màu sơn, Maserati MC20 Notte có nhiều chi tiết khác biệt so với bản thường. Phần đầu xe, logo cây đinh ba sơn màu vàng mờ thay vì mạ crôm sáng bóng. Cánh chia gió trước và khung bao quanh lưới tản nhiệt làm bằng sợi carbon liền khối, giúp giảm trọng lượng xe.

Đuôi xe thay logo bằng dòng chữ Maserati màu vàng mờ, tương phản với tổng thể xe màu đen. Tương tự đầu xe, bộ khuếch tán và ốp cản sau hoàn thiện bằng chất liệu carbon. Ống xả sơn thể thao đặt đối xứng, sơn màu đen bóng ẩn trong cản sau.

Ốp sườn cũng làm từ sợi carbon, tạo sự đồng nhất với đầu và đuôi xe. Thanh nẹp bên trên sơn vàng kèm dòng chữ MC20 màu đen nổi bật.

Phiên bản giới hạn này dùng bộ mâm kích thước 20 inch, thiết kế cách điệu từ biểu tượng cây đinh ba và hoàn thiện bằng hai màu vàng-đen mờ. Tuy nhiên, xe chỉ trang bị đĩa phanh thép - loại phanh tiêu chuẩn, giá và hiệu năng thấp hơn đĩa phanh gốm-carbon.

Nội thất chiếc siêu xe mang tông màu đen/xám chủ đạo, điểm xuyết với đường chỉ khâu màu vàng. Vô-lăng bọc Alcantara và ốp sợi carbon mờ, tích hợp nút bấm chức năng, đề nổ Start/Stop và chế độ lái Launch. Màn hình thông tin và giải trí đều có kích thước 10,25 inch.

Ghế ngồi thể thao bọc da cao cấp kết hợp vật liệu Alcantara, tựa đầu thêu logo Maserati màu vàng nổi bật, tích hợp chức năng chỉnh điện hướng.

Maserati MC20 không trang bị tay nắm mở cửa truyền thống bên trong. Hãng sử dụng nút bấm mở cửa bên cạnh dây nắm cửa.

Một số chi tiết làm bằng sợi carbon để tăng nét thể thao, gồm cụm điều khiển trung tâm, lẫy chuyển số sau vô-lăng, ốp trên bảng đồng hồ, bậc cửa.

Giữa hai ghế ngồi có một tấm bảng nhỏ màu vàng-đen, với dòng chữ “UNA DI 50” (theo tiếng Italia nghĩa là “1 trong 50”) và đánh dấu phiên bản Notte được chế tạo bởi chương trình cá nhân hóa Maserati Fuoriserie.

Maserati MC20 sử dụng động cơ Nettuno V6 3.0L tăng áp kép, cho công suất tối đa 630 mã lực và mô-men cực đại 730Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép cùng hệ dẫn động cầu sau. Chiếc siêu xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,9 giây, vận tốc tối đa hơn 325km/h.

Đối thủ cạnh tranh của siêu xe này là hai sản phẩm “đồng hương”: Lamborghini Huracan Tecnica và Ferrari 296. Với giá gần bằng một chiếc Ferrari 296 GTS (23 tỷ đồng), MC20 là lựa chọn cho đại gia thích sự khác biệt số đông, dù hiệu năng và hình ảnh thương hiệu có phần thấp hơn.

