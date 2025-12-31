Ô tô mới ra mắt khách Việt trong tháng 12: Có xe giá chỉ hơn 300 triệu đồng

Dù cuối năm thường không phải thời điểm lý tưởng, chủ yếu do tâm lý muốn xả hàng tồn kho, giảm giá để "chạy doanh số", nhưng nhiều thương hiệu vẫn chọn ra mắt xe mới tại thị trường Việt Nam trong tháng 12, với chủng loại khá đa dạng, từ sedan cho tới SUV hạng sang, và có cả xe van giá rẻ.

Suzuki Eeco

Đây là sản phẩm sẽ thế chỗ Blind Van, mẫu xe vẫn được biết đến với tên gọi “Su cóc” tại Việt Nam. Eeco có giá bán khởi điểm 310 triệu đồng, cạnh tranh với một số mẫu xe tải cỡ nhỏ, trong đó có xe điện VinFast EC Van (285-305 triệu đồng).

Hãng xe Nhật Bản áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000km cho mẫu Eeco, dự kiến giao xe từ 1/2026 (Ảnh: Suzuki).

Suzuki Eeco có kích thước nhỉnh hơn "Su cóc" một chút, nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, do có bán kính quay đầu tối thiểu chỉ 4,5m và chiều cao gầm tới 160mm.

Ngăn cách giữa khoang chứa phía sau và khoang lái là một tấm lưới thép để tài xế dễ quan sát hàng hoá. Việc có cả cửa hậu lật mở lên và cửa trượt bên hông vẫn là điểm cộng của mẫu xe này, thuận tiện cho việc xếp dỡ hàng, cũng như tạo sự linh hoạt về công năng.

Điểm trừ là khả năng chuyên chở của Eeco khá khiêm tốn, với trọng tải chỉ đạt 465kg, kém mẫu Suzuki Blind Van trước đây (580kg) và thua xa đối thủ VinFast EC Van (650kg).

Động cơ của Suzuki Eeco được đặt dưới hàng ghế trước (Ảnh: Suzuki).

Nội thất hai chỗ ngồi được hoàn thiện chủ yếu bằng nhựa cứng, phối hai tông màu đen và be. Vô-lăng ba chấu bọc urethane, phía sau bảng đồng hồ điện tử hiển thị tốc độ.

Một số tiện ích bao gồm: điều hòa hai chiều, ghế bọc PVC, hệ thống giải trí cơ bản, sàn xe trải thảm và hệ thống trợ lực tay lái bằng điện. Tuy nhiên, gương chiếu hậu vẫn chỉnh cơ, cửa sổ vẫn phải nâng/hạ bằng tay quay.

Trang bị an toàn gồm: 2 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh ABS/EBD và cảm biến lùi. Cửa trượt hai bên tích hợp khóa trẻ em.

Suzuki Eeco dùng động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên, cho công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 104Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Thông số này cao hơn 42 mã lực và 68Nm của máy xăng 1.0L trên “Su cóc”.

Thương hiệu Nhật Bản cho biết Eeco có mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 6,5 lít/100km đường hỗn hợp.

Toyota Innova Cross thêm bản G giá rẻ

Với giá bán 730 triệu đồng, phiên bản G rẻ nhất trong dòng Innova Cross, ngoại hình hầu như không có sự khác biệt so với bản V cao cấp hơn, nhưng trang bị khiêm tốn hơn hẳn.

Innova Cross G dùng vành 16 inch, trong khi hai bản V và HEV lần lượt dùng vành 17 và 18 inch. Chi tiết ngoại thất khác biệt nữa là cách bố trí dải đèn bên trong. Theo đó, cụm đèn trước của bản 2.0G có dải đèn xi-nhan màu vàng, cấu trúc chia khoang rõ rệt, còn ở bản 2.0V là thiết kế đèn định vị và báo rẽ tinh giản, hiện đại hơn. Tương tự, cụm đèn hậu phía sau cũng được sắp xếp lại các dải LED tạo sự khác biệt.

Phiên bản 2.0G rẻ hơn bản 2.0V tới 95 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Toyota).

Bên trong xe, bản G sử dụng nhiều chất liệu nhựa hơn, không có lẫy chuyển số sau vô-lăng. Bản đồng hồ sau vô-lăng và màn hình thông tin - giải trí trên bản 2.0G lần lượt là 4,2 inch và 8 inch, trong khi trên hai bản cao là 7 inch và 10,1 inch. Ngoài ra, cần có dây để kết nối điện thoại thông minh, thay vì có công nghệ không dây hỗ trợ như trên bản cao. Cốp xe mở cơ.

Động cơ trên bản G vẫn là loại 2.0 hút khí tự nhiên như bản V, cho công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205Nm, kết hợp hộp số CVT.

Innova Cross 2.0G được xem như phiên bản thay thế cho Innova bản số sàn MT (phom cũ) đã ngừng bán (Ảnh: Đại lý Toyota).

Bản G có đầy đủ các trang bị an toàn cơ bản như bản V, như phanh tay điện tử, tính năng giữ phanh tự động, camera lùi, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 6 túi khí và hệ thống kiểm soát hành trình. Tuy nhiên, camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp đã bị lược bỏ.

Mitsubishi Destinator mới

Ra mắt xe mới, Mitsubishi Việt Nam cũng đồng thời áp dụng luôn chương trình ưu đãi trong tháng đầu Destinator có mặt trên thị trường. Theo đó, Destinator được ra mắt với hai phiên bản: Premium giá niêm yết 780 triệu đồng và Ultimate giá 855 triệu đồng. Tuy nhiên trong tháng 12, hãng áp dụng giá bán lần lượt 739 triệu và 808 triệu đồng cho hai phiên bản, kèm quà tặng từ các đại lý.

Destinator được xem như phiên bản "kéo dài" của Xforce do có sự tương đồng trong thiết kế (Ảnh: Nhật Minh).

Mẫu xe mới của Mitsubishi sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield giống Xforce, với lưới tản nhiệt đa tầng họa tiết tổ ong nằm dưới lớp acrylic trong suốt. Hệ thống đèn LED hoàn toàn có tạo hình chữ T ở cả phía trước và sau.

Bên trong xe, điểm nhấn là màn hình thông tin - giải trí 12,3 inch và bảng đồng hồ LCD 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây. Trang bị tiện nghi gồm: hệ thống đèn viền nội thất có 64 màu, điều hòa tự động hai vùng kèm công nghệ nanoe X, cửa gió cho cả hàng ghế 2-3.

Xe sử dụng động cơ tăng áp MIVEC 1.5L công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, kết hợp hộp số CVT. Có 5 chế độ lái cho người dùng lựa chọn linh hoạt, gồm: Tiêu chuẩn (Normal), Đường ướt (Wet), Đường bùn lầy (Mud), Đường sỏi (Gravel) và Đường nhựa (Tarmac).

Destinator được thiết kế không gian trần xe thoáng đãng (Ảnh: Nhật Minh).

Destinator được trang bị hệ thống an toàn chủ động thông minh Diamond Sense, camera toàn cảnh 360, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cùng với cảm biến hỗ trợ xe trước và sau mang đến khả năng phòng ngừa va chạm cho xe.

Đáng chú ý, hệ thống kết nối xe thông minh Mitsubishi Connect lần đầu tiên được giới thiệu, là trang bị trên phiên bản Destinator Ultimate, với các tính năng kết nối thông minh như: khởi động điều hòa từ xa, thông báo tình trạng xe, hỗ trợ khẩn cấp SOS...

Santa Fe thêm bản Hybrid

Đây là phiên bản rất được trông chờ, được kỳ vọng cải thiện doanh số cho Santa Fe thế hệ mới tại Việt Nam, có giá bán 1,369 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe Hybrid được trang bị hệ thống hybrid gồm động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục (CVVD), cho công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265Nm, kết hợp với mô-tơ điện 60 mã lực và cụm pin li-ion polymer dung lượng 1,49kWh.

Công suất kết hợp của mẫu Santa Fe Hybrid 2025 là 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Xanh lục bảo là màu sơn mới trên Santa Fe Hybrid (Ảnh: HTV).

Về thiết kế, Santa Fe Hybrid vẫn giữ nguyên ngôn ngữ “Boxy” kiểu SUV cổ điển vuông vức. Kích thước xe và bộ vành cũng không thay đổi so với các phiên bản động cơ đốt trong truyền thống.

Tâm điểm của khoang lái là cụm màn hình cong panorama bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cảm ứng nối liền, cùng kích thước 12,3 inch. Xe hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, bản đồ dẫn đường vệ tinh độc quyền và camera 360 SVM.

Cần số điện tử dạng xoay tích hợp sau vô lăng giúp giải phóng không gian khu vực "yên ngựa". Hệ thống ghế ngồi chỉnh điện, nhớ vị trí, tích hợp sấy và thông gió (hàng ghế trước) cùng sấy vô lăng. Ngoài ra, xe còn trang bị sạc không dây đôi công suất 15W và cổng sạc USB-C 27W.

Xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), dàn âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng, kính cách âm 2 lớp... (Ảnh: HTV).

Trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Santa Fe Hybrid gồm gói công nghệ hỗ trợ lái Hyundai SmartSense thế hệ thứ 2, cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA, ESC, HAC, DBC và 6 túi khí...

Audi A6 thế hệ mới

Mẫu sedan hạng sang này được nhập khẩu chính hãng vào Việt Nam kèm gói S-line với giá khởi điểm 2,799 tỷ đồng.

A6 2026 mang ngôn ngữ thiết kế mới của hãng xe sang Đức, với lưới tản nhiệt không viền, đèn pha mảnh, hốc gió đặt dọc. Tỷ lệ thân xe điều chỉnh theo hướng thể thao hơn so với thế hệ trước.

Audi A6 thế hệ mới được phân phối tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản kèm gói trang bị tiêu chuẩn S-line (Ảnh: Việt Hùng).

Trang bị đáng chú ý trên Audi A6 thế hệ mới là hệ thống cửa hít, điều hoà tự động 4 vùng độc lập, hệ thống màn hình cong tích hợp bảng đồng hồ và màn hình giải trí, màn hình thứ 3 dành cho hành khách phía trước, hệ thống loa 3D Bang & Olufsen 16 loa.

Audi A6 thế hệ mới được phân phối tại Việt Nam với duy nhất phiên bản động cơ xăng 2.0 TFSI, công suất 196 mã lực và mô-men xoắn 340Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp Stronic và hệ dẫn động cầu trước.

Hệ thống lái Audi Drive Select có 4 chế độ: Dynamic, Comfort, Balanced/Individual và Efficiency. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 8,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 244km/h (thông số nhà sản xuất).

Bên trong xe được trang bị 3 màn hình trên táp-lô, gồm hai màn hình liền khối và một màn hình giải trí cho ghế phụ (Ảnh: Việt Hùng).

Mẫu Audi A6 thế hệ mới đã ra mắt thị trường Việt Nam từ đầu tháng 12, nhưng dự kiến phải tới tháng 2/2026, lô xe đầu tiên mới đến tay khách hàng. Lý do nhiều khả năng là nếu thông quan vào năm 2026, xe sẽ được hưởng thuế nhập khẩu thấp hơn.

Theo lộ trình của Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ châu Âu sẽ giảm theo từng năm, tiến tới mức 0%. Từ ngày 1/1/2025, mức thuế nhập khẩu với các dòng xe có dung tích 1.5L-2.5L đã được giảm từ 39-42,5% xuống 31,2-35,4%. Nếu lộ trình này được duy trì, thuế nhập khẩu với ô tô từ châu Âu sẽ giảm xuống 24-29% từ năm 2026.

Land Rover Defender 2026

Ở phiên bản 2026 vừa ra mắt tại Việt Nam, Defender có 3 biến thể: Defender 90 (3 cửa), Defender 110 (5 cửa) và Defender 130 (5 cửa, trục cơ sở kéo dài), với giá bán từ 5,099 tỷ đồng và cao nhất lên tới 7,989 tỷ đồng.

Diện mạo của Defender 2026 không mấy khác biệt so với đời xe tiền nhiệm, vẫn là sự kết hợp giữa tổng thể vuông vức và một số chi tiết bo tròn (Ảnh: Trung Nghĩa).

Phải rất tinh mắt và "yêu" dòng xe off-road hạng sang này mới nhận ra những thay đổi trên Defender 2026, như đồ họa đèn pha LED ma trận liền khối và sắc nét hơn, cùng với việc được trang bị sẵn đèn sương mù LED, họa tiết của tấm ốp trang trí trên nắp ca-pô và mang cá hai bên thân xe đã trông đơn giản hơn, trong khi đèn hậu LED được ốp vỏ màu đen khói và làm phẳng thay vì lõm nhẹ như đời cũ...

Ngoài ra, xe có hai màu sơn mới là xanh Woolstone như trong ảnh trên và xám Borasco.

Có ba gói phụ kiện chính hãng, với các trang bị như ống thở, giá nóc, tấm bảo vệ gầm, thang xếp, thùng đựng đồ gắn ngoài xe, bộ vòi rửa xách tay…

Thay đổi lớn nhất bên trong xe nằm ở màn hình thông tin - giải trí Pivi Pro mở rộng từ 11,4 inch lên 13,1 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Khu vực cần số điện tử, bảng điều khiển các chức năng điều hòa, vận hành và cụm “yên ngựa” trên Defender 2026 được thiết kế lại (Ảnh: Trung Nghĩa).

Một số tiện nghi tiêu chuẩn nổi bật bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, 11 loa Meridian, đèn viền nội thất đa sắc, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây. Ghế bọc da Windsor, riêng hàng ghế trước chỉnh điện 14 hướng, tích hợp bộ nhớ ba vị trí và tính năng sưởi ấm/thông gió.

Ở khía cạnh an toàn, nhà sản xuất nâng cấp hệ thống giám sát mức độ tập trung của người lái bằng một camera theo dõi chuyển động mắt hoàn toàn mới, kịp thời cảnh báo nếu thấy dấu hiệu bất thường, cùng các tính năng ADAS khác như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm khi chuyển làn…

Tất cả các biến thể của Defender 2026 đều dùng động cơ xăng 3.0L tăng áp tích hợp công nghệ mild-hybrid 48V, sản sinh công suất 394 mã lực và mô-men xoắn 550Nm. Riêng biến thể Defender 110 có thêm tuỳ chọn bản plug-in hybrid 2.0L với tổng công suất 398 mã lực và mô-men xoắn 640Nm, tầm hoạt động thuần điện 60km.

Cả hai kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).