Loạt ô tô giảm giá trên nửa tỷ đồng tại đại lý: Có xe tồn hàng từ năm 2022

Hai tháng nữa là sang năm 2026 nhưng nhiều mẫu ô tô vẫn còn tồn những chiếc được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023) tại đại lý. Trong những xe này, không thiếu sản phẩm đã được giảm giá mạnh tới cả tỷ đồng từ đầu năm, song chưa thể “xả kho” thành công.

Subaru Outback

Được định vị ở phân khúc xe phổ thông, song Subaru Outback có giá bán tương đương một mẫu xe sang - 2,099 tỷ đồng, do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đồng thời, kiểu dáng wagon không thực sự được khách Việt ưa chuộng, khiến mẫu xe này thường xuyên cần đến ưu đãi giảm giá tại đại lý.

Giá cao, thiết kế không hợp “gu” số đông” là rào cản lớn của Subaru Outback tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý Subaru).

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, Subaru Outback đang được giảm giá trực tiếp hơn 500 triệu đồng tại đại lý; có nơi giảm tới 545 triệu đồng, hạ giá từ 2,099 tỷ xuống 1,549 tỷ đồng, áp dụng cho những xe VIN 2023.

Dù vậy, mức giảm này vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của người dùng. Trong tầm tiền 1,5 tỷ đồng, khách Việt có nhiều lựa chọn gầm cao như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng) hay SUV hạng E như Hyundai Palisade (cao nhất 1,589 tỷ, nhưng đang được hãng giảm khoảng 215 triệu đồng).

BMW iX3 và X7

Lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 7/2023, BMW iX3 gặp khó khăn tương tự các dòng xe sang thuần điện tại Việt Nam, khi khuyết hệ thống trạm sạc công cộng. Rào cản này khiến iX3 khó thu hút người dùng, kể cả những khách hàng “chịu chơi”. Đến nay, các đại lý vẫn còn tồn nhiều xe VIN 2023.

Nhằm “dọn kho”, nhiều đại lý đang áp dụng mức giảm lên tới 1,044 tỷ đồng cho BWM iX3 VIN 2023, hạ giá từ 3,539 tỷ xuống 2,495 tỷ đồng. Ngoài ra, người dùng mua xe còn được tặng kèm bộ sạc tại nhà.

BMW iX3 sử dụng động cơ điện có thông số 286 mã lực và 400Nm. Khi sạc đầy, xe có phạm vi di chuyển tối đa 460km (Ảnh: BMW).

Ngoài iX3, các đại lý của BMW cũng đang áp dụng mức giảm “khủng” cho mẫu SUV cỡ lớn X7. Cụ thể, những chiếc BMW X7 M Sport VIN 2023 được giảm 695 triệu, từ 5,549 tỷ xuống 4,854 tỷ đồng. Biến thể Pure Excellence VIN 2023 có mức giảm lên tới 750 triệu, hạ còn 5,949 tỷ đồng.

Ở thời điểm mới ra mắt, BMW X7 từng được chốt giá niêm yết lên tới 7,399 tỷ đồng cho phiên bản Pure Excellence (Ảnh: BMW).

Nhiều mẫu Mercedes-Benz

Năm 2025, tình hình kinh doanh của các mẫu xe sang Mercedes-Benz không thực sự tốt tại đại lý. Nhiều mẫu xe tồn được các showroom giảm giá mạnh từ đầu năm như E-Class (VIN 2023), nhưng vẫn không thể “xả" hết hàng.

Từ mức giảm 600-700 triệu ở những tháng đầu năm, Mercedes-Benz E 300 AMG VIN 2023 (bản cao nhất) được giảm tới 750 triệu đồng trong tháng 9, theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí. Đến tháng 10, mẫu xe này được nâng cấp lên thế hệ mới, nhưng đại lý vẫn chưa thể "dọn kho" xe đời cũ VIN 2023.

Trước tình hình này, có đại lý áp dụng mức giảm lên tới 800 triệu đồng cho Mercedes-Benz E 300 AMG VIN 2023, hạ giá từ 2,95 tỷ xuống 2,15 tỷ đồng. Biến thể tiêu chuẩn (E 180 VIN 2023) được giảm gần 400 triệu đồng, hạ giá từ 2,09 tỷ xuống khoảng 1,7 tỷ đồng.

Theo tư vấn bán hàng, Mercedes-Benz E 300 AMG VIN 2023 còn tồn không nhiều, nhưng vẫn chưa thể bán hết (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Ngoài E-Class, nhiều mẫu xe hiệu năng cao của thương hiệu Đức cũng có mức giảm lên tới cả tỷ đồng. Mercedes-AMG SL 43 được nhà phân phối điều chỉnh giá niêm yết giảm tới 1,06 tỷ, hạ từ 6,959 tỷ xuống 5,899 tỷ đồng.

Phiên bản hiệu năng cao của C-Class là C 43 4Matic cũng có giá bán mới giảm 400 triệu, hạ còn 2,199 tỷ đồng. Tuy nhiên, những chiếc C 43 VIN 2023 tại đại lý đang có giá thực tế dưới 2 tỷ đồng.