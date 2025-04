Danh mục điều chỉnh đối với khu vực thân và đuôi xe có phần nhẹ nhàng, bao gồm la-zăng 18 inch kín kẽ hơn và đồ họa đèn hậu hai dải LED song song mới với vỏ đèn tối màu độc quyền cho phiên bản "Road Sailing". Các bản dưới tiếp tục dùng mâm 17 inch dạng 6 chấu đơn to bản. Về kích thước, HR-V facelift nhỉnh hơn đôi chút so với bản trước ở chiều dài - chủ yếu do cản xe mới, trong khi nhóm thông số còn lại như chiều dài cơ sở 2.610mm được giữ nguyên (Ảnh: Paultan).